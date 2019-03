Superstjerne bryder tavsheden efter anholdelse

En vis vrede kan være sikkert være en fordel i MMA-buret, men det går ikke så godt i spænd med at være ude blandt almindelige folk og fæ.

Det må UFC-stjernen Conor McGregor nok engang sande, efter han blev anholdt i Miami klokken fem om morgenen.

Ireren sigtes for røveri, efter han ifølge politiet slog en telefon ud af hånden på en 22-årig mandlig fan, der ville tage et billede. Han skulle derefter have trampet flere gange på den og taget den med.

McGregor kommer nu med sin reaktion på episoden, som altså gjorde, at han måtte hentes af det lokale politi.

- Tålmodighed i denne verden er en dyd, som jeg fortsætter med at arbejde med. Jeg elsker mine fans højt. Tak til alle, skriver McGregor og deler et billede, hvor han netop er blevet løsladt.

Han betalte kaution på omkring 83.000 kroner.

Anger management

Tålmodigheden, som McGregor selv kalder det, er ikke hans store styrke.

Efter han angreb rivalen Khabib Nurmagomedov, der kom kørende i en minibus, blev han dømt til samfundstjeneste og til at modtage undervisning i, hvordan man håndterer vrede.

Det kan vist ikke være helt bestået, det kursus.

Se også: Gør som Caroline: MMA-babe smider kludene

Superstjernen har ellers haft en forholdsvis rolig tid efter sin kamp mod førnævnte Khabib Nurmagomedov, som foregik i oktober. Den kamp endte som bekendt med uautoriseret slåskamp mellem de to fightere og deres respektive teams i og uden for buret.

McGregor har på det seneste brugt meget tid med den nærmeste familie og blandt andet fejret sin mors 60-års fødselsdag. Derudover ser han ud til at have stort fokus på sit UFC-comeback.

Se også: BANG! Vild knockout-sejr til dansker

Se også: Dansk viking tog VM-bæltet

Se også: Dansk OL-helt triumferer i blodigt drama

Dansk MMA-stjerne dømt: Kvalte 16-årig til bevidstløshed