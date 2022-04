Superstjerne sigtet

Han gør nogenlunde, hvad der passer ham, også selvom det vækker negativ opsigt.

MMA-stjernen Conor McGregor blev i marts anholdt for at køre aldeles uansvarligt i den irske hovedstad, Dublin, da han havde sat sig bag rattet i sin pivdyre Bentley Continental GT.

Torsdag var det så blevet tid til, at den 33-årige milliardær skulle en tur i retten i Dublin, skriver flere medier - heriblandt Irish Examiner og Irish Mirror.

Han er blevet sigtet for to tilfælde af farlig kørsel 22. marts. Desuden er ireren også blevet tiltalt for at køre uden kørekort, uden forsikring og heller ikke at fremvise dokumentation på begge dele.

McGregors advokat Michael Staines påstår dog, at begge dele er blevet vist til politiet. Det er uvist, om han mener, at det er vist i forbindelse med anholdelsen eller i en senere sammenhæng.

På vej ud af retten havde verdensstjernen en enkelt kommentar til den fremmødte presse.

- Skal bare direkte tilbage til træning.

McGregor, der er ved at træne op til sit comeback, skal møde igen i retten 23. juni. Ved domsfældelse kan han få en bøde på op til 5000 euro samt seks måneders fængsel.

MMA-manden er en af verdens rigeste sportsstjerner med en formue på cirka 200 millioner dollars, svarende til omtrent 1,35 milliarder kroner, beretter Celebrity Net Worth.

Mark O. Madsen afslører ny UFC-kontrakt: Stadig et stykke vej op til McGregor

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Bedste kontrakt nogensinde: Så meget har Simon Kjær tjent