Superstjernen forærede whisky til Putin

Den irske MMA-stjerne Conor McGregor sælger whisky, og nu afslører den irske stjerne, at ingen ringere end Vladimir Putin var den første til at smage på dråberne

Conor McGregor afslørede for nylig på et pressemøde i Moskva, at han vender tilbage til ringen og gør comeback som MMA-kæmper.

Men det var ikke kun et comeback, som den irske stjerne løftede sløret for. Han afslørede nemlig også, at han havde foræret den russiske præsident, Vladimir Putin, en flaske whisky fra sit eget whisky-mærke, Proper Number Twelve.

Den irske MMA-kæmper lancerede i sommer sin whisky i en række lande, men inden da var Vladimir Putin den første til at få en smagsprøve på de dyrbare dråber.

- Mange ved ikke det her, men den allerførste flaske af Proper Number Twelve, gav jeg til Vladimir Putin, sagde Conor McGregor på pressemødet i Moskva ifølge The Mirror.

Conor McGregor besøgte i sidste uge Rusland for at promovere sin whisky, og det er langt fra første gang, at den irske stjerne har besøgt det russiske.

Sidste år besøgte Conor McGregor nemlig også det russiske under VM i fodbold. Det var her, han forærede sin whisky til Putin i en gave, så præsidenten kunne få en eksklusiv smagsprøve på whiskyen.

Det var dog ikke ligefrem let for McGregor at få sin whisky afleveret til den russiske præsident. Derfor fik han heller ikke lov til at overrække gaven på egen hånd.

Artiklen fortsætter under billedet:

Conor McGregor sammen med den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: Alexey Nikolsky/Ritzau Scanpix

- Præsident Putins sikkerhedsforanstaltninger er uden sidestykke, som I sikkert også ved, og du laver ikke sjov med Vladimir. Så jeg gav flasken til hans bodyguards, der skulle sikre, at flasken var sikker, og at den ikke var blevet forgiftet eller noget i den stil, og derefter blev den givet til Vladimir Putin.

McGregor nåede dog aldrig selv at uddele en skåler i sin whisky med Putin. Derfor ved han heller ikke, om præsidenten overhovedet har smagt en tår af dråberne.

- Jeg har ikke snakket med ham siden og spurgt, hvad han synes om den, men jeg er sikker på, at han smagte på den, og jeg er også sikker på, at han nød den, lyder det fra en selvsikker Conor McGregor.

Conor McGregors comeback er sat til 18. januar 2020. Der er dog endnu ikke sat navn på en kommende modstander til den rapkæptede irer.

Han understreger dog, at han vil arbejde hårdt frem mod en revanchekamp mod sin evige russiske rival, Khabib Nurmagomedov, som han ligeledes sender en stikpille til.

- Det kommer til at ske. Jeg venter ikke på ham. Han kan flygte, men han kan ikke gemme sig. Jeg kommer efter ham, tro mig, lyder det fra den irske stjerne.

