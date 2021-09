Superstjernen helt til grin

Der er ingen tvivl om, at Conor McGregor både er stærk og smidig. Ja, faktisk burde den irske MMA-kæmper være et godt bud på en person, der har alle forudsætninger for at kaste en baseball i en nogenlunde lige linje hen til catheren, der sidder klar med sin gribehandske.

Men det er han ikke.

Det fremgik med al ønskelig, da han tirsdag på ægte amerikansk vis havde æren af at kaste det første, ceremonielle kast inden kampen mellem Chicago Cubs og Minnesota Twins.

På den legendariske Wrigley Field lagde ireren an til kast. Alt så godt ud - og så gik det ellers helt galt:

På de knap 20 meter, der er fra pitcher til catcher formår han at sende bolden så langt ved siden af, at den først rammer noget, da den går i den lille mur bag banen - tæt på at ramme en fan.

Det miserable kast afstedkom en del morsomme bemærkninger på de sociale medier. På Twitter har en af de store UFC-kæmpere Justin Gaethje i hvert fald moret sig over det:

'Jeg kan ikke holde op med at grine. Alle MMA-kæmpere, der har repræsenteret os og gjort det her har set forfærdelige ud. Men det her tager prisen.'

McGregor fik baseball'en i hånden og lod til straks at tænke, at den kunne han godt håndtere. Foto: Jon Durr/USA Today/Ritzau Scanpix

Tjuhej, hvor det går. Conor McGregor havde god fart på i tilløbet. Foto: Jon Durr/USA Today/Ritzau Scanpix

McGregor selv synes ikke, at han så latterlig ud. Han påpeger i stedet, at hans venstre ben, som han brækkede i kampen mod Dustin Poirier i juli , fortsat volder ham lidt problemer:

- Det er det vildeste, det stadion nogensinde har oplevet. Giftigheden var der, kraften var der. Det var lidt ved siden af i forhold til nøjagtigheden, men jeg støtter kun på et ben der.

- Man kan se mig lægge al vægt på mit venstre ben, der lige har været skadet. Men jeg er glad for det og tager det med mig, siger Conor McGregor.

På vanlig facon sætter han ikke sit eget lys under en skæppe og mener sådan set ikke, at der er den store forskel på de professionelle pitchere og ham selv:

- Jeg synes ikke, at der er så stor kraft-forskel mellem mit forsøg og spillerne derude. Det er bare nøjagtigheden, der var lidt skæv.

- Men jeg er glad for det. Det var enten at kaste den stille og roligt eller at sigte og forsøge at blæse ham bagover. Hvis den havde ramt målet, vil jeg mene, at han havde haft et problem, siger McGregor.

Alt andet lige skal han dog nok holde sig til MMA-sporten.