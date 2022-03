Tidligere bedste venner i kamp: Legenden fik tæsk

En længe ventet UFC-kamp mellem Colby Covington og Jorge Masvidal udviklede sig dramatisk, da førstnævnte tog karrierens måske største sejr og vandt på point efter fem runder.

Det skete natten søndag dansk tid ved UFC 272-stævnet i Las Vegas, hvor Covington endte med en score på 49-46, 50-44 og 50-45 i hans favør.

Der var store forventninger til braget, fordi matchuppet bød på et tidligere kammeratskab, men for en stund var de to kamphaner fjender i buret, og det demonstrerede de uden tøven.

Artiklen fortsætter under billedet..

Store dele af kampen foregik på gulvet, hvor Covington var bedst. Foto: Stephen R. Sylvanie/Ritzau Scanpix

Covington var aggressiv fra det første sekund og tog kampen ned på gulvet, hvor han kontrollerede Masvidal i hele første runde. Men det ændrede sig i anden runde, hvor han havde mere held med at holde sig på fødderne og fik både slag med albue og knæ ind på Covington.

Masvidal med sin klart bedste periode.

For i de følgende tre runder var der ikke tvivl om, hvem der var stærkest. Der stod Covington på det hele, og han brugte flittigt sine evner fra brydning til at holde kampen på gulvet.

Artiklen fortsætter under billedet..

Covington jubler over sejren. Foto: Stephen R. Sylvanie/Ritzau Scanpix

Covington havde vundet ni ud af de seneste 11 kampe, mens Masvidal, der ellers fik stjernestatus i 2019 efter sejre på knockout over Darren Till, Ben Askren og Nate Diaz, havde tabt tre i streg.

Covington og Masvidal er tidligere bedste venner og har også boet sammen, da de gik på Oregon State University.