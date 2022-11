Tidligere UFC-stjerne død

Anthony 'Rumble' Johnson skulle have kæmpet om Bellator letsværvægts-titlen i september sidste år, men måtte trække sig på grund af en uspecificeret sygdom.

En sygdom, der blev mere og mere alvorlig, og som nu har kostet den 38-årige amerikaner livet. Det skriver flere internationale medier, herunder MMA Fighting og Mirror.

Mod slutningen af sidste år forklarede Johnson på de sociale medier, at hans tilstand var yderst alvorlig.

'Jeg ville virkelig ønske, at jeg kunne gå i detaljer om, hvordan jeg i virkeligheden har det', skrev han.

'I skal bare vide, at jeg har brug for alle de bønner, jeg kan få. Har aldrig været så bange for noget her i livet, men jeg er forblevet stærk med støtten fra mine venner og min familie'.

'Rumble' har lige knockoutet Jimi Manuwa i 2015. Foto: John Locher/Ritzau Scanpix

I løbet af 2022 forværrede den unavngivne sygdom kæmperens tilstand yderligere.

I sidste måned gav Johnsons manager, Ali Abdelaziz, udtryk for, at det stod virkelig skidt til.

'Det er virkelig trist. Jeg tror, jeg vil have alle til at bede for ham. Bed for Anthony. Det går ikke godt. Han er meget stærk, åndeligt. Men bed for ham'.

Anthony Johnson sluttede MMA-karrieren med en rekord på 23 sejre og seks nederlag.

To gange har han kæmpet om UFC-mesterskabet i letsværvægt. Det var i 2015 og 2017 - begge kampe tabte han til legenden Daniel Cormier.

Hans sidste optræden i buret blev en sejr over Jose Augusto Azevedo, som han knockoutede i maj sidste år.

