Tidligere UFC-stjerne sigtet for drabsforsøg

Den tidligere UFC-mester Cain Velasquez er blevet arresteret og sigtet for drabsforsøg

Cain Velasquez går en mørk tid i møde.

Den 39-årige MMA-kæmper og tidligere UFC-mester er sigtet for drabsforsøg og sidder lige nu bag tremmer i Santa Clara-fængslet i Californien, indtil han skal i retsforhør senere onsdag.

Det bekræfter politiafdelingen i San José tirsdag eftermiddag på Twitter.

Politiet oplyser, at amerikaneren har været involveret i et skyderi i byen, og det har blandt andet ført til, at en mand blev hastet på hospitalet med ikke-livstruende skader.

Senere blev Cain Velasquez identificeret som manden, der angiveligt trykkede på aftrækkeren, hvorefter han blev arresteret.

- Motivet og omstændighederne bag hændelsen er stadig ved at blive undersøgt, lyder det.

Cain Velasquez i forbindelse med en pressekonference i 2016. Foto: John Locher/Ritzau Scanpix

Cain Velasquez er et meget kendt navn indenfor kampsport. Specifikt i MMA og UFC.

I 2010 vandt han UFC-sværvægtstitlen med en sejr over Brock Lesner, men mistede den igen i 2011. Året efter tilbagerobrede han titlen og forsvarede den indtil 2015.

I 2019 var han i aktion for sidste gang i UFC, og han nåede også at prøve kræfter med wrestling.