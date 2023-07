Trump storhyldes ved UFC-event

Han skiller vandene i hele verden, men i UFC-regi er han elsket.

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump er kæmpe fan af UFC og bliver ofte set til de store UFC-events rundt om i USA.

Lørdag aften var ingen undtagelse, da T-Mobile Arena i Las Vegas var blevet fyldt med ellevilde UFC-fans, der blandt andet var kommet for at se hovedkampen mellem Alexander Volkanovski og Yair Rodríguez.

Og hvis man troede, at stemningen var på kogepunktet, fik det hele et nøk op, da Donald Trump og UFC-bossen Dana White trådte ind i arenaen.

Fejrede amerikansk sejr

Efter at Bo Nickal hurtigt slog sin modstander, Val Woodburn, ud i første runde, kravlede han op på risten for at udveksle et par ord og blev lykønsket af en Trump, der knyttede næven mod fighteren.

Se klippet øverst i artiklen...

Aftenens hovedbegivenhed var en titelkamp mellem titelholderen Alexander Volkanovski og udfordreren Yair Rodríguez i fjervægtsklassen. Den blev vundet af Volkanoski på TKO, og australieren beholdt dermed bæltet.

Den 77-årige amerikaner kan måske se frem til flere store jubelbrøl fra sine tilhængere, når han i 2024 igen vil stille op til det amerikanske præsidentvalg.