Tv-kendis fik masser af tæsk

KB-HALLEN (Ekstra Bladet) Carlos Zamora, der engang gav den fuld gas på Paradise Hotel, kæmpede lørdag aften sin anden professionelle MMA-kamp, da han fik tæsk af norske OJ Johnsen i KB Hallen.

Og det gik langt fra stille for sig.

- Jeg gik derfra og kan sige, at jeg gjorde mit bedste, sagde han efterfølgende til Ekstra Bladet efter kampen.

- Da han slog mig ned, var jeg groggy, men ellers var jeg rimelig sammenfattet. Han var bare bedre på dagen. Der er ingen undskyldninger

Tæsket til blods

Til en pulserende Nik&Jay-sang indtog han oktagonen med ild i øjnene til stor begejstring for en stemningsfyldt hal.

Det blev en knaldhård kamp, hvor begge kæmpere blev på benene det meste af tiden, hvilket også burde være til Carlos Zamoras fordel, da han i en årrække har dyrket amatørboksning.

Til trods for blod, der strømmede ud af næseboret som et vandfald, virkede han til at være ovenpå.

Men pludselig tiltede kampen, da Zamora blev sendt i gulvet af en syngende knytnæve fra sin modstander, der efterfølgende kastede sig frådende over ham.

Et knock-down han aldrig rigtig kom sig over, og benene begyndte mere og mere at sejle under ham.

Han holdt sig dog i live til kampens afslutning, hvorfor han tabte med dommerstemmerne 3-0.

Selvom det blev til et nederlag, er det ikke slut for Carlos i MMA, sagde han efter kampen.

- Bare jeg er glad. Nu skal jeg tilbage til tegnebrættet.

