Tv-kendis i frådende angreb: - Fuck jer!

KB-HALLEN (Ekstra Bladet): Da den tidligere Paradise Hotel-deltager Carlos Zamora lørdag aften tabte sin anden MMA-kamp ved Olympian Fight Night i KB Hallen, var det ikke kun nederlaget, der frustrerede manden.

- Det pisser mig af, at Viaplay går bag min ryg og laver et fucking indslag, jeg ikke har sagt ja til. De laver 30 sekunder, hvor de kun gør grin med mig, sagde han til Ekstra Bladet efter nederlaget.

Han henviser til en video, som Viaplay har lagt på Facebook, med et potpourri af Carlos’ citater og udskejelser fra hans Paradise-tid.

- De skal ikke prøve at ydmyge. Ja, for ti år siden var det sjovt at være ung og lave useriøse ting. Og nu laver Viaplay det der. Fuck jer.

- I skal ikke lave sådan noget bag min ryg. Jeg glemmer ikke det her, sagde han, mens han havde vattotter i begge næsebor for at stoppe en blodtud.

Da han blev opmærksom på klippet, tog han sagen i egen hånd.

- Klippet var oppe i tre timer, og jeg fik det slettet, da jeg ringede til dem. Det er respektløst. Fint nok, at jeg var med i tv for ti år siden, men lad være med at gøre det der pis.

- Kom nu videre, mand. Hvad fanden er der galt med Danmark nogle gange?

Ved siden af MMA-karrieren dyrker Zamora også show wrestling. Foto: Stine Tidsvilde

Se også: Tv-kendis fik masser af tæsk

- Ked af det

Hos Viaplay er man ærgerlig over, at Carlos Zamora føler sig latterliggjort.

- Jeg er ked af at høre, hvis Carlos er ked af den måde, han bliver portrætteret på. Men ligesom vi også beskriver Patrick Nielsens baggrundshistorie, har vi gjort det samme med Carlos. Det var fuldstændig oplagt, siger direktør Flemming Fjeldgaard, der ikke selv har set klippet, til Ekstra Bladet.

- Jeg har ikke været bekendt med, at Carlos har bedt os om at undlade at fortælle om sin baggrund og sin personlige historie. Som mediehus er vi optaget af at fortælle, hvad er det for et menneske, der er i ringen. En del af Carlos’ fortid handler blandt andet om, at han har været et kendt ansigt i Paradise Hotel.

Men selvom man er ærgerlig over latterliggørelsen, kan sådanne klip finde vej til seerne igen.

- Jeg vil gøre det igen, med mindre Carlos bad mig om ikke at gøre det.

- Det har ikke været intentionen at gøre ham ked af det. Det er en god historie, at han var danmarkskendt, og det er ikke faldet mig ind, at vi skulle undlade at beskrive det punkt, siger Flemming Fjeldgaard.

På vej til MMA-braget: Patrick Nielsen i biluheld på motorvej

Vildt karriereskift - tv-kendis hopper i MMA-buret

Efter nøgen-show: - Jeg skal mose ham