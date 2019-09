Udfordrer 'dum' stjerne: Der er en bedre blondine i byen

Der er gang i gaden hos de kvindelige UFC-fightere.

For nylig gik Paige VanZant, som også er kendt for at posere letpåklædt i Sport Illustrated, ud med en erklæring om, at hun tjente mere ved at være derhjemme og instagramme end ved at slås, så blodet sprøjter, i MMA-buret.

Justione Kish er ikke imponeret over sin konkurrent. Langt fra.

- Jeg kan ikke have det mere. Paige VanZant bliver ved med at optræde som en superstjerne, men hendes seneste handlinger viser, at hun bare er en dum stjerne. UFC, giv mig en kamp mod hende. Der er en bedre blondine i byen, som rent faktisk vil kæmpe, skriver Kish på Twitter.

Begge kæmpere har været fraværende fra buret i et stykke tid, fordi de har været plaget af skader, og VanZant arbejder nu på at få en ny UFC-kontrakt, hvor lønnen - efter hendes vurdering - skal stige ret markant.

VanZant har otte sejre og fire nederlag, men har været ude med en armskade.

Paige VanZant kan også se mere frygtindgydende ud. Foto: Zuffa LLC via Getty Images

Kish, som blev født i Rusland, men adopteret af amerikanere, har ikke vundet en kamp i tre år, men nu har hun altså set sig sur på den populære kollega.

Om ikke andet for at score noget opmærksomhed.

Se også: Superstjernens bror anholdt for drab

Den er hjemme! Mark O. scorer UFC-kontrakt

Se også: Ækelt billede: Superstjerne i freak-ulykke