UFC-drømmen fortsætter: Dansk MMA-stjerne bekræfter ny storkamp

Mark O. Madsens drøm om at kæmpe i UFC kommer fortsat tættere på at blive en realitet.

Lørdag 22. september slog han flot Alexandre Bordin på hjemmebane i Nykøbing Falster, og den næste kamp er allerede fastlagt.

Det bliver 15. december, at den danske kæmper træder ind i buret igen, og denne gang er det i Frederikshavn.

Madsens kampe bliver arrangeret af organisationen 'Cage Warriors', og præsidenten afslørede efter kampen over for Mark, at han er klar med en ny modstander.

- Det sidste, han sagde ud over 'great job', var, at han har en ny kamp klar til mig. Han ville ikke løfte sløret nærmere for, hvem jeg skal møde, da han skal have det helt på plads først.

- Jeg kunne forestille mig, at han har fundet en, som tidligere har været i UFC, for at teste mig mod en stærk modstander, siger Mark O. Madsen til Ekstra Bladet.

Det begynder at tage fart for Madsen, som allerede nu er klar over, at det kun går én vej med hensyn til niveauet på de modstandere, han møder.

- Det kommer kun til at stige. Det bliver hårdere og hårdere, siger han.

Ekstra Bladet talte med den danske kæmper, før han skulle i ringen mod Alexandre Bordin, og her fortalte han om et 12 uger langt træningsprogram, som han går igennem før hver kamp.

Derfor har Mark O. Madsen ikke tid til at tage en lang pause, før han skal i gang med forberedelserne til kampen 15. december.

- Fysisk skal jeg lige have en uge til at komme mig, og så starter forberedelserne på mandag, siger han.

