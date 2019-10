UFC-legende gik selv fra operationsstuen

Der skal mere end et hjerteanfald til at stoppe Randy Couture...

Som aktiv MMA-kæmper var Randy Couture mere end svær at få ned med nakken, hvilket har givet ham prædikatet som historiens måske største i sporten.

Og end ikke et hjerteanfald har kunnet knægte den mægtige mand fra Las Vegas.

Onsdag blev han ramt under en træning i Los Angeles, men det var ikke værre, end at han forsøgte at træne det væk (!). Han tog derpå hjem, men da smerterne ikke fortog sig, valgte han at gå på hospitalet - for at undgå at sidde i en trafikkø såmænd.

Lægerne tog dog anfaldet yderst alvorligt og indlagde ham for derefter at smække ham på operationsbordet.

Her fik han indopereret en såkaldt stent i hjertets ene arterie.

Det skriver Xtreme Couture Management i en pressemeddelelse.

Hovedpersonen selv takkede efterfølgende de ansatte på Cedars Sinai Hospital, der havde taget affære, da han meldte sin ankomst.

- Modsat de seneste rygter er jeg ikke død endnu. Jeg er i live og har det godt. Særlig tak til det fantastiske personale på Cedars Sinai Hospital. Fra skadestuen til hjerteafdelingen tusind tak for at tage jer af mig, skriver han.

Unbreakable

- Jeg er en af den slags mennesker, der har sindssygt tykt blod og af natur et højt kolesteroltal. Desværre skabte de to faktorer en fin prop i min arterie. Personalet fik dog godt fat i den, rensede det og placerede en stent i stedet for, skriver 56-årige Couture.

Han forblev i første omgang på hospitalet til observation og tests. Men det varede alligevel ikke længe, før han gik derfra. Og selvfølgelig i en t-shirt med ordlyden: 'I'm unbreakable, motherfucker'...

Randy Couture Walks Home From Hospital, ‘Back to Work on Tuesday’ https://t.co/IvdArjmaTp pic.twitter.com/bXTf6j0ZqH — VIPortal INC (@VIPortalINC) October 26, 2019

Danske Mark O. Madsen har lært Randy Couture at kende gennem sin MMA-karriere og deraffølgende træning hos blandt andre Xtreme Couture i Las Vegas. Han fortalte fredag til Ekstra Bladet, at det er en god mand, der var blevet ramt.

- Det må være en yderst ubehagelig oplevelse for ham. Jeg forstår på det, at han går efter at komme sig helt. Da jeg så ham sidst, virkede han sund og rask, så det er ubehageligt.

- Han er behagelig. Virkelig en behagelig herre, og har nogle af de værdier, jeg vægter utrolig højt. Du kan ikke mærke på ham, at han er en verdensstjerne. Han møder dig med åbne arme. Og selvom han altid har meget travlt, tager han sig tid til folk omkring sig, fortalte Mark O.

