UFC-legende ramt af hjerteanfald

Den tidligere UFC-mester i sværvægt Randy Couture er indlagt på intensiv efter et hjerteanfald

Randy Couture, der er en af de største profiler gennem tiderne i UFC-regi, er indlagt på intensiv afdeling på et hospital i Los Angeles. Det erfarer underholdningsmediet TMZ.

56-årige Couture fik onsdag lokal tid et hjerteanfald efter en workout. Her fik han det dårligt, men formåede selv at tage på hospitalet, hvor han straks blev indlagt.

Der er ikke kommet nogen officiel udmelding om hans status, men TMZ erfarer via kilder tæt på Couture, at han ikke er i kritisk tilstand, og at han skulle komme sig efter anfaldet.

Det ændrer dog ikke på, at der bliver krydset fingre for Couture:

Prayers up for Randy ‘The Natural’ Couture #Pioneer — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 24, 2019

'Beder bønner for Randy ‘The Natural’ Couture,' skriver Conor McGregor på Twitter.

Randy Couture, der som danske Mark O. Madsen har en fortid som bryder og også har trænet med danskeren inden Madsens UFC-debut, har kæmpet 30 MMA-kampe i UFC-regi, hvor han i tre omgange har været mester i sværvægt og to gange i letsværvægt. Han er den UFC-kæmper, der har kæmpet i flest titelkampe, 16, og han er den sværvægter, der har vundet flest titelkampe, 6.

Couture blev valgt ind i UFC's Hall of Fame som den blot fjerde kæmper i 2006, og efter at have gjort comeback kæmpede han i UFC, indtil 2011, hvor han var fyldt 47 år.

Han har medvirket i en del film og huskes måske bedst i sin rolle som Toll Road i de tre 'Expendables'-film.

Randy Couture ses mellem Sylvester Stallone og Dolph Lundgren i filmen 'The Expandbles 2'. Foto: Frank Masi/AP

Couture har tre børn, datteren Aimee samt sønnerne Caden og Ryan, sidstnævnte er også MMA-kæmper.

