UFC-stjerne i flæsket på Paludan

Rasmus Paludan har den seneste tid tiltrukket stor opmærksomhed, da han lørdag eftermiddag brændte en koran af under en demonstration foran den tyrkiske ambassade i Stockholm.

Demonstrationen har skabt mange reaktioner.

Heriblandt fra den svensk-tjetjenske MMA-superstjerne Khamzat Chimaev, der har 4,7 millioner følgere på Instagram.

I et opslag fordømmer Chimaev Paludans handlinger og kalder partilederen af Stram Kurs for en terrorist.

'Han er en terrorist for os. Jeg er muslim, men har aldrig været mod andres religion', skriver Chimaev blandt andet og stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor Sverige tillader dette.

Chimaev er lige nu rangeret som nummer tre på UFC weltervægts liste og er stadig ubesejret i sin professionelle MMA-karriere.

Artiklen fortsætter under billedet..

Chimaev i kamp mod amerikanske Kevin Holland til i september sidste år. Foto: Joe Camporeale/Ritzau Scanpix

Annonce:

Svarer igen

Rasmus Paludan er bekendt med opslaget og har i en video på Instagram svaret igen på den kritik, som Chimaev kommer med.

Da Ekstra Bladet fanger Paludan på telefon forklarer han, at han har tænkt sig at svare igen på de fornærmelser, som Chimaev er kommet med.

- Jeg vil gerne reagere på hans fornærmelser mod mig ved at brænde en koran foran den tjetjenske ambassade.

- Men da Tjetjenien jo ikke er et land, men bare en ganske ubetydelig lille provins, en fjern udkants-ruslands provins, så har de jo ikke nogen ambassade, så det må jo så blive foran den russiske ambassade.

- Og det er jo naturligvis udelukkende hans skyld. Så det er altså det, han har bragt over sit folk og over Rusland, at han med sine tåbelige fornærmelser, fordi han er sådan et primitivt, feminint menneske, en lillebitte pige, der ikke kan beherske sig.

Hvornår Paludan har tænkt sig at brænde koranen foran den russiske ambassade, er endnu uvist.