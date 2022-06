UFC-stjerne raser over voldsanklage: - Det er løgn!

MMA-kæmperen Paulo Costa er blevet beskyldt for at overfalde en sygeplejerske på en vaccinationsklinik. Selv benægter han alt

Den brasilianske UFC-stjerne Paulo Costa 'Borrachinha' blev mandag bragt til politistationen, efter at han angiveligt slog en sygeplejerske i ansigtet på en vaccinationsklinik i byen Contagem, Brasilien.

Det skriver flere lokale medier blandt andet g1.

Sygeplejersken fortæller i et interview med den brasilianske radiokanal Itatiaia, at Costa ankom til vaccinationsklinikken og gik rundt i et par minutter, før han bad om at få et vaccinationskort.

Den 31-årige MMA-kæmper blev nægtet kortet, men tog det alligevel og var på vej til at forlade vaccinationscentret.

Sygeplejersken forklarer, at Costa stak hende en albue i hovedet, da hun forsøgte at stoppe ham.

Lokalt politi bekræftede tirsdag, at en 31-årig mistænkt og et 26-årigt offer blev bragt til politistationen og løsladt efter endt afhøring.

Paulo Costa delte onsdag en udtalelse på sin Instagram, hvor han hårdnakket benægter alle anklager.

- Atleten Paulo Costa - 'Borrachinha' og hele hans team afviser enhver form for vold.

- Beskyldningerne og de fremsatte fakta reflekterer ikke, hvad der i virkeligheden skete.

- Det vil blive undersøgt omhyggeligt og de nødvendige juridiske foranstaltninger for den endelige afklaring vil blive truffet, lyder det i udtalelsen.

Paulo Costa er tilmeldt i UFC's mellemvægtsklasse, hvor han i øjeblikket er rangeret som nummer fire i verden ifølge ufc.com.