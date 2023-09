Mark O. Madsen kommer ikke til at knække Jared Gordon psykisk, når de mødes i Madison Square Garden. For amerikaneren har allerede været i helvede. Flere gange

Kun i Ekstra Bladet

Udsat for fuldbyrdet voldtægt som barn, heroinmisbrug, fængsling, overdosis, hjemløshed og tiggeri.

Livet har budt Jared Gordon så meget modgang, at det er et mirakel, at han stadig er i live.

- Jeg tog en overdosis tre gange. Jeg stod til 25 år til livstid på et tidspunkt. Jeg har været hjemløs og tigger, jeg har været indlagt på den lukkede.