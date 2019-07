Uhyggelige billeder: Hurtigste knockout nogensinde

Et flyvende knæ i hovedet efter tre sekunder - et par slag mere i hovedet, og slut efter fem sekunder

MMA-sporten er forholdsvis ung, men alligevel har der allerede været afholdt UFC-gallaer 239 gange.

Og natten til søndag oplevede sporten sit hidtil hurtigste knockout.

Tilskuerne i arenaen i Las Vegas kunne se den 34-årige amerikaner Jorge Masvidal sænke sin jævnaldrende og ubesejrede landsmand Ben Askren med et flyvende knæ i hovedet blot tre sekunder inde i kampen.

Masvidal fulgte op med to slag mod en bevidstløs Askren, og efter yderligere to sekunder kunne dommeren meddele, at kampen efter fem sekunder var ovre, og det hurtigste knockout nogensinde var dermed et faktum.

- Mit job er at slå, til dommeren bryder ind. Dem, der kritiserer mig for det, burde måske hellere se fodbold end MMA, siger Masvidal.

Sejren glæder ham særligt, fordi modstanderen har ry for at være lidt for smart i munden.

- Han sagde en masse lort inden kampen, så jeg var tvunget til at vise ham, at det kan få konsekvenser, siger Masvidal.

Askren blev efter nederlaget kørt direkte på hospitalet, men siden er han kommet til orde på Twitter, hvor han dog nøjes med at konstatere, at det hele er noget lort.

Well that sucked — Ben Askren (@Benaskren) 7. juli 2019

Den tidligere rekord for et hurtigt knockout havde Duene Ludwig, der ved UFC 3 tilbage i 2006 måtte bruge seks sekunder på at ordne Jonathan Goulet.

Fotos: Sean M. Haffey/Stephen R. Sylvanie/Ritzau Scanpix

