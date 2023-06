Ukendt dansker kæmper om millioner

- Vinder du turneringen?

- Det er det, der er målet.

For mange er navnet Louis Glismann ét stort ubeskrevet blad.

Men han er en europæisk stjerne. En af Europas bedste. Og så har han lige kvalificeret sig til semifinalen i den største MMA-turnering på europæisk grund med en pengepræmie på svimlende 1 million euro.

- Det tjekkiske medier har faktisk udnævnt mig som favorit, siger han ydmygt, da Ekstra Bladet tager en snak med ham over telefonen.

Louis Glismann startede med at dyrke brasiliansk jiu-jitsu som 17-årig, inden han skiftede til MMA. Foto: Oktagon

Klip går viralt

I kvartfinalen kæmpede han foran 20.000 tilskuere i udsolgt 02 Arena i Prag i Tjekkiet. To millioner så med online, og over 40.000 personer fulgte med til den efterfølgende pressekonference på YouTube.

Han gik videre efter en skulder-/armlås, der aldrig før er set i professionel MMA. Heller ikke i UFC, som de fleste kender.

- Min sidste kamp var virkelig et statement. Måden, jeg vinder på, er aldrig set før, og jeg har fået virkelig mange fede reaktioner efterfølgende, forklarer han.

En af dem, der har kommenteret afslutningen på de sociale medier, er en af verdens bedste UFC-kæmpere, brasilianske Charles Oliveria.

- Når en så stor stjerne som ham deler og kommenterer det, så ved man, at det er ’legit’, siger han.

Træner med UFC-stjerne

32-årige Louis Glismann startede med at dyrke brasiliansk jiu-jitsu som 17-årig. Efter nogle år skiftede han over til MMA, hvor man kombinerer flere sportsgrene.

Han træner to gange dagligt for at holde sig på toppen.

- Det er stort set et fuldtidsjob, griner han.

Træningen foregår i den københavnske klub Arte Suave, hvor han blandt andre træner med danske UFC-kæmper Nicholas Dalby, der for nyligt vandt UFC-opgøret mod russiske Muslim Salikhov.

- Vi træner ikke i samme klub, men fordi vi er de to bedste i Danmark i den vægtklasse (77,4 kilo, red), så har vi stort udbytte i at bruge hinanden, siger han.

- Hvor stor er niveauforskellen på jer?

- Nu skal jeg jo ikke kaste min træningspartner under bussen, men der er ikke forskel. Det er meget lige, siger han.

32-årige Louis Glismann er på kontrakt hos Oktagon. Foto: Oktagon

Europæisk eftermæle

MMA-stjernen fortæller da også, at interessen fra det amerikanske og UFC er til stede.

- Jeg ved, at mit management snakker med UFC. Interessen er der, men mit fokus er på Europa.

- Hvordan kan det være?

- For mig er det federe lige nu at være en total stjerne i Europa. Jeg vil skabe mit eget europæiske eftermæle først i stedet for at tage til USA lige nu.

Næste gang, Louis Glismann skal kæmpe i buret, er 16. september i Frankfurt til semifinalen ved Oktagon MMA.

- Jeg regner med, at der bliver udsolgt. Det plejer der at være, siger han.

- Det bliver en hård modstander, men du kan bande på, at jeg går videre.

