Vækker opsigt: - UFC-stjerne burde blive hængt

Hæng ham og kom videre.

Dan Hardy er en kontroversiel og åbenmundet UFC-kommentator med egen karriere i oktagonen på cv’et.

Han er igen havnet i overskrifterne i USA, efter han har sagt, hvad han mener om Abel Trujillo.

Trujillo er ikke guds bedste barn. Han har tidligere banket moderen til hans barn, hvad han har fået en straf for. Og senest er han blevet idømt to års betinget fængsel for at have opført sig usømmeligt overfor en mindreårig pige.

Egentlig var beviserne til halvandet års ubetinget fængsel, men flere anklager blev trukket tilbage, og så slap han billigere.

Også for billigt ifølge Dan Hardy, der har set og hørt mere end rigeligt.

For 36-årige Trujillo er i delstaten Colorado dømt for at have opsøgt en 16-årig pige på de sociale medier, sendt hende anstødeligt materiale – blandt andet videoer hvor han onanerer. Også efter pigen har spurgt om ikke han ville stoppe, lukket sine sociale kanaler ned, åbnet dem igen, blevet opsøgt af Trujillo igen og så tigget og bedt ham om at stoppe.

Flere samtaler med mindreårige

Først da hun anmeldte ham til politiet, skete der noget.

Politiet fandt frem til hans adresse via de sociale medier og fik en dommerkendelse, så de kunne skaffe sig adgang til hans lejlighed. Trujillo har siden indrømmet 'flere' samtaler med 'kvinder under 18 år' og at han var klar over, at på den pågældende pige var under 18 år. Han indrømmede desuden at have bedt om nøgenbilleder og sendt hende billeder.

- Hvordan kan man slippe med en betinget dom for det lort? Bare hæng ham og kom videre. Han burde ikke have lov til ilt mere, skrev Hardy på Twitter, da de to års betinget fængsel var en kendsgerning forleden.

Hans egen karriere sluttede i 2012, og siden er britiske Dan Hardy gået hen og blevet en anerkendt kommentator.

Dette tweet står han måske nok ved, men han har omvendt måttet stå på mål for at ville have Trujillo dødsdømt. For selvom USA er et af få lande, der stadig har dødsstraf, så er det en kontroversielt emne, som mange er stærkt imod.

Og selvom det er utilgiveligt og frastødende at sende videoer, hvor man onanerer, til mindreårige piger, er det trods alt ikke så slemt som at slå et andet menneske ihjel. Mener mange.

En MMA-fan og følger skriver til Hardy:

- Uanset hvor forstyrret denne her fyr er, er dødsstraffen måske at gå lidt for langt. Måske en lang fængselsstraf ville være nok.

Hardy svarer prompte:

- Man kan ikke gøre sådan noget godt igen.

Abel Trujillo, der har 23 professionelle MMA-kampe på cv'et, har været i kamp i UFC-regi 11 gange – dog ikke siden 2017, hvor han tabte til John Makdessi.

Han indrømmede anklagerne, selvom de billeder, der kom frem i sagen ikke med 100 procent sikkerhed fastslog hans identitet. Nogle af hans tatoveringer gjorde det dog svært usandsynligt, at det ikke var ham på billederne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

USA er ifølge Amnesty International et af 56 lande på verdensplan, der holder fast i dødsstraffen.

Afrika:

Botswana, DR Congo, Egypten, Equatorial Guinea, Etiopien, Gambia, Komorerne, Lesotho, Libyen, Nigeria, Somalia, Sydsudan, Sudan, Tchad, Uganda og Zimbabwe.

Asien:

Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Forenede Arabiske Emirater, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Japan, Jordan, Kina, Kuwait, Libanon, Malaysia, Nordkorea, Oman, Pakistan, Palæstina, Qatar, Saudi-Arabien, Singapore, Syrien, Taiwan, Thailand, Vietnam og Yemen.

Nord- og Mellemamerika:

Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Jamaica, St. Kitts & Nevis, Saint Lucia, St. Vincent & The Grenadines, Trinidad & Tobago og USA.

Sydamerika:

Guyana

Europa:

Hviderusland