Vanviddet fortsætter efter skandale: Nu blander gangster-rapper sig

Det er måske slut for altid med at se russiske Khabib Nurmagomedov i UFC, hvis han tager imod et milliontilbud fra den amerikanske rapstjerne 50 Cent

Det tenderer allerede nu til at være århundredes skandale i MMA-sporten.

Efter at have besejret Cornor McGregor i Las Vegas tidligere på måneden hoppede Khabib Nurmagomedov ud af buret og begyndte at tæve løs på irerens entourage, mens hans kollega Zubaira Tukhugov hoppede ind i buret og overfaldt McGregor.

Konsekvenserne for den skandaløse opførsel har været enorme for den russiske MMA-kæmper. Så store, at han nu truer med at forlade Ultimate Fighting Championship (UFC).

Da urolighederne havde lagt sig, måtte den iltre superstjerne nemlig ikke få sit bælte af UFC, mens det samtidigt er blevet besluttet, at både McGregor og Khabib er midlertidigt suspenderet fra at dyste igen i den amerikanske stat Nevada.

McGregor har til gengæld fået sin betaling for kampen, men det har Nurmagomedov ikke, ligesom hans gode ven, MMA-kæmperen Zubaira Tukhugov, står til at blive kylet ud af sporten for sit overfald på ireren.

Khabib Nurmagomedov måtte eskorteres ud af arenaen i Las Vegas, efter han havde været centrum for en voldsom opførsel ovenpå sejren over Corner McGregor. Foto: AFP/Harry How

Man skulle måske tro, at de voldelige sammenstød både uden- og indenfor buret i Las Vegas i tillæg med de efterfølgende konsekvenser havde taget det værste af dampen hos Khabib Nurmagomedov - men tværtimod.

I et længere vredesudbrud på sin Instagram-profil sviner russeren nemlig UFC. Her truer han også med at indstille karrieren, hvis forbundet smider hans landsmand ud på røv og albuer.

Men nu tilbyder den forretningsorienteret gangster-rapper 50 Cent russeren en udvej. 'New Yorks største bad boy' er nemlig også frontfigur for Bellator MMA, som er den næststørste organisation i MMA-sporten efter UFC.

- Jeg synes, at det er forkert, hvad UFC gør mod Khabib. De gjorde ikke det samme mod McGregor. Jeg betaler to millioner dollars i nat, hvis han vil kæmpe for mig i Bellator. Vi ordner din kontrakt senere. UFC er ikke det eneste show i byen. Zubaira er også velkommen, lyder tilbuddet på 50 Cents Instagram-profil.

Og det har i den grad vakt Nurmagomedovs interesse. I et meget kortfattet svar skriver russeren med 27 rekordsejre i lige så mange forsøg:

- Bare send mig et mødested.

Behold jeres penge!

Og Instagram har været rødglødende i denne uge. Her var det i hvert fald ikke småting, som den russiske MMA-kæmper fik skrevet på det sociale medie torsdag.

- I kan beholde de penge, I tilbageholder. I virker til at have ret travlt med den del. Jeg håber ikke, de sidder fast i jeres hals. Vi har forsvaret vores ære, og det er det vigtigste. Vi bliver ved til det sidste, skriver han i et Instagram-opslag rettet mod Ultimate Fighting Championship (UFC).

- Straf mig. Zubaira Tukhugov har intet med det at gøre. Hvis I tror, I kan få mig til at tie, så må I tro om igen. I aflyste hans kamp, og nu vil I smide ham ud, bare fordi han slog Conor. Men husk at det var ham, der slog min bror først, se bare videoen. Hvis I fyrer ham, så skal I vide, at I også mister mig, fortsætter den rasende russer.

- Vi svigter aldrig vores brødre i Rusland, og jeg vil være med ham, til det er slut. Hvis i fyrer ham, kan I lige så godt sende mig en itureven kontrakt. Ellers gør jeg det selv, lyder det kontant fra Nurmagomedov.

