Vendt på hovedet: Nu åbner Sauerland døren for Patrick

Den tyske promotor har ikke lukket døren for Patrick Nielsen, der selv vil vente med karriereplan til efter lørdagens MMA-brag

Lidt overraskende dukkede den tyske promotor Nisse Sauerland op til tirsdagens presseseance, hvor han og Patrick Nielsen – trods tidligere uoverensstemmelser - hilste hjerteligt på hinanden.

De to har stadig en fin relation, fortalte han.

- Og vi har ikke lukket døren for Patrick.

MMA er ubetrådt jord for Sauerland.

- Jeg kender ikke sporten så godt, men jeg vil heller ikke afvise, at det kan blive interessant for os, sagde han.

Patrick Nielsen har for nylig fået ny manager i advokaten Peter Secher, og sammen har de to lagt en plan for hans fremtid indenfor kampsport, forklarer han.

- Lige nu tænker jeg ikke længere frem end til kampen på lørdag.

Patrick Nielsen vil have fighten mod Mark O. Madsen overstået, før han beslutter sig for, hvilken sportsgren han vil forfølge. Foto: Jonas Olufson

- Vi har lagt en plan, men den afhænger jo af kampen på lørdag. Vinder jeg over Mark, så er der jo det helt store at vente i MMA.

- Så prøver vi begge veje, for boksningen er trods alt den sport, jeg elsker, og som jeg har levet og åndet for i så mange år.

- Men lukker du ned for MMA, hvis du taber?

- Ja, det vil nok lukke nogle døre i alt fald.

Sauerland svarer igen på Patricks angreb

Patrick sender journalist på hospitalet

Se også: Tilbyder titelkamp: Palle åbner døren for Patrick