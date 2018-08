Verdensstjerne kan få dødsstødet: Taber han, er det slut

Snart får landets fight-fans forløst spændingen, når MMA's suverænt største stjerne, Conor McGregor, påny betræder den legendariske oktagon i verdens største kampturnering, UFC.

Det sker i Las Vegas, når den irske superstjerne 6. oktober byder den ubesejrede russer Khabib Nurmagomedov op til dans i det, som, mange mener, bliver den største kamp i UFC's mere end 25 år lange historie.

Næsten to år er der gået, siden McGregor sidst lod hænderne, fødderne, albuerne og knæene tale i buret. Det skete, da han i letvægtstitelkampen besejrede amerikanske Eddie Alvarez og dermed blev den første kæmper i historien til at regere to vægtklasser på samme tid.

Nu meddeler den canadiske MMA-ekspert Robin Black til Mirror, at kampen mod Khabib meget vel kan blive McGregors sidste. Han fortæller, at udfaldet af kampen afgør, om ireren fortsætter eller ej.

- Hvis McGregor taber kampen, vil han trække sig tilbage, påpeger Black.

Dermed lader det til, at fænomenets fans må krydse lidt ekstra for, at McGregor til oktober tager sin 22. sejr ud af 25 mulige.

I vælten

Senest stjernen var i fokus, var det af andre og mere atypiske årsager. Her blev ireren nemlig idømt fem dages samfundstjeneste for at smadre en stol igennem ruden på - ja, Khabib Nurmagomedovs - holdbus i april. Ved episoden pådrog Khabibs stabsmedlem Michael Chiesa sig rifter i ansigtet af det smadrede glas.

Busangrebet var en eskalering af den ordkrig, som de to kamphaner havde ført mod hinanden i månederne op til. Man må derfor antage, at de to kombattanter ikke just er på julekort.

Khabib Nurmagomedov plejer at iklæde sig sin velkendte sejrsparyk efter kampene. Spørgsmålet er, om han også kommer til det Las Vegas. Foto: All Over Press

Ifølge Robin Black er det da heller ikke kun McGregor, som sætter noget på spil i storkampen.

- Hvis Khabib taber, vil det ikke blot være hans første nederlag. Det vil være et tab til hans ærkefjende. En person, som alle Khabibs fans vil have, at han skal destruere, fortsætter han.

- En sejr derimod vil give Khabib al den opmærksomhed, som McGregor har. Og hvis McGregor vinder, bliver han den, som besejrede den ubesejrede, afslutter Black.

Dermed er der lagt i kakkelovnen til en kamp, hvor de to gladiatorer har alt at tabe - og alt at vinde.

