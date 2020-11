Vild udvikling: Sletter nederlag

Nicolas Dalby har fået fjernet et nederlag fra sin historik, da hans modstander i en UFC-kamp i juli, Jesse Ronson, var testet positiv for doping forud for dysten

MMA-kæmperen Nicolas Dalby led i juli nederlag til canadieren Jesse Ronson.

Efter to minutter og 48 sekunder måtte danskeren kapitulere i første omgang.

Dalby blev låst af et greb om nakken og kunne ikke komme fri. Dermed var der sat punktum for den affære.

Troede man.

For UFC-dysten, der blev udkæmpet i forbindelse med Fight Island-arrangementet i Abu Dhabi, har fået et sent efterspil.

I denne uge kom det frem, at Ronson fire dage før kampen afleverede en dopingtest, der har vist sig at være positiv for det forbudte stof metabolit.

Det medførte i første omgang en 20 måneder lang karantæne, der er udstedt af det amerikanske antidopingagentur, USADA.

Men konsekvenserne har også tilbagevirkende effekt. Og det er her, det bliver interessant med reference til Dalby.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jesse Ronson fik hurtigt låst Nicolas Dalby i UFC-braget i juli. Nu er canadieren selv låst af en dopingkarantæne. Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Ritzau Scanpix

Canadierens sejr over danskeren er således blevet annulleret som følge af svaret fra den såkaldte out-of-competition-test. Det skriver ESPN.

Dermed er Dalbys rekordliste blevet pyntet en smule, omend det sker på en trist baggrund. Statistikken lyder nu på 18 sejre, en uafgjort og tre nederlag, To kampe er endt som 'no contest', hvilket vil sige, at afgørelsen er faldet uden for oktagongen.

Ekstra Bladet har foreløbig uden held forsøgt at få en kommentar fra Nicolas Dalby.

Den 36-årige MMA-profil forbereder sig i øjeblikket på en UFC-kamp mod amerikaneren Daniel Rodriguez, der finder sted lørdag i Las Vegas.

På Facebook har Jesse Ronson slået fast, at han ikke bevidst har forsøgt at bryde reglerne.

- Alle, der virkelig kender mig, ved, at jeg aldrig kunne finde på at tage sådan noget. UFC er mit drømmejob og mål, og jeg har ofret så meget af min tid og mit liv for at komme hertil, skriver Ronson.

