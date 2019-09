Vilde med Mark O: - De bombarderede os

Med en baggrund som bryder og OL-atlet med en lang række medaljer på CV’et er der gode chancer for, at Mark O. Madsen kan skabe sig et navn i UFC-regi, mener David Shaw

Det bliver et historisk event, når verdens største MMA-organisation, Ultimate Fighting Championship (UFC), afholder deres første MMA-stævne på dansk grund i en nærmest udsolgt Royal Arena.

Main Card lørdag aften byder på to danske opgør: Nicolas Dalby gør sit comeback og åbner ballet i The Octagon, mens debutanten Mark O. Madsen er næstsidste kamp på programmet som Co-Main Event, inden svenske Jack Hermansson lukker og slukker.

Og netop Mark ‘The Olympian’ Madsen, der i august underskrev en lukrativ kontrakt med UFC på fire kampe i buret, har et stort potentiale til at skabe sig et navn i verdens ultimativt største forbund, UFC.

Det mener UFC’s Senior Vice President, David Shaw:

- Dana White (UFC-præsident, red.), Sean Shelby og Mick Maynard (UFC-matchmakers, red.) hørte så meget om Mark O. Madsen, at det til sidst overbeviste dem. De blev bombarderet med mails og videoklip af Marks tidligere MMA-kampe, netop fordi mange folk mener, han har et kæmpe potentiale. Han er ubesejret, og han har fortjent at være en del af UFC.

Men ligefrem at være Co-Main Event?

- Mark rummer et kæmpe potentiale. Desuden bygger vi altid et Main Card op ud fra nogle bestemte præmisser. Vi vil altid have de bedste kampe og de mest populære navne i spil. Og det skal forhåbentlig kulminere helt vildt med de to hovedkampe.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Hans popularitet blandt publikum, hans store drøm om at komme i UFC kombineret med det faktum, at han er ubesejret og tidligere olympisk sølvmedalje-vinder med adskillige VM- og EM-medaljer på CV’et. Han er manden, der vil få taget til et lette i Royal Arena, mener David Shaw, der tilføjer:

- Sammenlignet med andre MMA-kæmpere med OL-baggrund, der har kæmpet i UFC, som f.eks. Dan Henderson, Hector Lombard og Ronda Rousey, så har de allesammen haft imponerende karrierer. Fire kæmpere har endda været champions i UFC. Potentialet hos Mark O. Madsen er der uden tvivl med alt det, han kan ‘bring to the table’.

Brydning er ifølge David Shaw det perfekte udgangspunkt for en UFC-mester, som bl.a. de to MMA-kommentatorer Joe Rogan og Dominick Cruz også måtte sande efter russiske Khabib Nurmagomedov seneste sejr i UFC over Dustin Poirier i Abu Dhabi.

- Du er nødt til at have et udgangspunkt som bryder. Og så kan du f.eks. bygge på med Ju-Jitsu. Der er en rød tråd mellem flere af vores champions som f.eks. Khabib. De har alle en bryder-baggrund. Så har Mark mulighed for at slå sit navn fast i UFC - absolut, siger David Shaw.

Lørdag går UFC-debutanten Mark O. Madsens (8-0) drøm i opfyldelse, når han entrerer MMA-buret til UFC-organisationens historiske stævne på dansk jord i opgøret mod italienske Danilo Belluardo (12-4).

Hele UFC stævnet kan følges LIVE på Viaplay og i tekst på ekstrabladet.dk

34-årige Nicolas Dalby (17-3-1) gør også et sensationelt comeback i UFC-buret efter at have kæmpet med bl.a. depression og personlig modgang. Men Dalby bebuder, at han kommer stærkere tilbage, når han lørdag skal op imod den erfarne UFC-kæmper 31-årige Alex Oliveira (19-7-1).

Mark Os modstander lørdag, Danilo Belluardo. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Vi vil vende tilbage til Danmark

- Vi kigger ikke på befolkningstallet, når vi vælger et land til vores stævner. Det handler udelukkende om antallet af MMA-fans. Vi har lagt mærke til, at fanbasen i Danmark er vokset i årenes løb - bl.a. med stor indflydelse fra Martin Kampmann (Mark O. Madsens træner, red.), der virkelig har vist vejen med sine syv år i UFC.

- Vi er bare blevet bekræftet i vores antagelser med en udsolgt Royal Arena lørdag.

- Det er altid historisk, når UFC kommer til et nyt sted for allerførste gang. Og ligefrem at komme til et land, hvor supporten er stor, giver helt klart lyst til at komme tilbage engang i fremtiden.

- Med det MMA-talent, der eksisterer i Danmark og i Norden, og mulighederne for at skabe et rigtig solidt Main Card med en stor lokal fanbase, gør bestemt beslutningen meget nemmere.