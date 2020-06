Vildt dobbeltliv

Under coronakrisen har læger og andet sundhedspersonale knoklet på højtryk verden over.

Samtidig har mange sikkert benyttet tiden derhjemme til at få dyrket lidt motion eller til at få knoklet lidt fedt af kroppen.

Den kinesiske læge Yuan Herong må siges at være en af dem, der har ligget mindst på den lade side under coronakrisen, for hun har foruden lægegerningen fundet tid til at træne sig godt og grundigt op, skriver RT.

Faktisk så meget, at mange af hendes 400.000 følgere på Instagram opfordrer hende til at gå ind i MMA.

På hendes profil på det sociale medie er det da også til at se, at fysikken er med den kinesiske læge.

31-årige Herong har selv reageret på flere af kommentarerne, hun har modtaget, som blandt andet omfatter følgende:

'Du ville styre i UFC eller WWE', er der blandt andet en følger, der skriver.

'Jeg troede, hun helbredte folk i stedet for at smadre dem, men jeg er enig', er der en anden, der svarer ovenstående.

Hertil svarede Herong med et par grinende emojis, men debuten inden for MMA kommer nok til at vente på sig.

For i et nyligt opslag har hun annonceret, at hun er gravid.

Tidligere har hun dog deltaget ved bodybuilder-events, så hun er vant til at konkurrere, ligesom hun har en personlig træner til at hjælpe sig.

Yuan Herong har fået øgenavnet 'Chun Li', som er navnet på en karakter fra spillet Street Fighter.

Idéen om at gengive forskellige figurer har lægen taget til sig, når hun har klædt sig på til cosplay, som man blandt andet kan se herunder.

Hun skulle angiveligt været startet med træningen i sin tid, fordi hun 'ville stærkere ud'.

