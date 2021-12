Voldsom forandring: Se billederne

En af de mest ikoniske MMA-kæmpere, Conor McGregor, er voldsomt forandret efter det benbrud, der i sommer udløste nederlaget til Dustin Poirier.

Den irske fighter har bygget massivt med muskler på i sin genoptræning og kaldte tidligere på måneden sig selv for '190 pund granit' på Twitter.

Conor McGregor kæmper i letvægt omkring 70 kilo, så opdateringen betyder, at der er røget 16 kilo på, da et pund svarer til 0,45 kilo.

Billeder fra træningslokalet viser da også Conor McGregor i en noget mere pumpet udgave, end vi er vant til.

Udviklingen imponerer ikke UFC-legenden Chael Sonnen, der langer ud efter forandringerne på sin YouTube-kanal.

- Han virker ekstremt oppustet. Når en person vejer 86 kilo og er vant til at veje 70-80 kilo, så må man undre sig over, hvordan det er sket. Hvordan blev du så stor? Hvorfor?

- Svaret er så oplagt, at det næsten er overflødigt. Du træner ikke, siger Chael Sonnen.

- Vi er klar over, at du ikke kan træne på den facon, som er nødvendigt for at forberede sig i MMA. Han har sit smertende ben, så han gør ikke tingene, som han er vant til.

- Når man ikke dyrker vores sport, hvem går så op i vægten? Hvis det kalorieunderskud, du skal dække, er kommet så meget ud af kontrol, at du nu er større end nogensinde, så er det ikke godt, konstaterer Chael Sonnen.

Conor McGregor har tidligere stillet op i højere vægtklasse, men det er i letvægt og fjervægt, at han har skabt sit navn

Han vurderer, at Conor McGregor ikke kan forventes at vende tilbage til oktagonen i letvægt, der går fra 70-77 kilo.

Conor McGregors seneste store kampe mod Poirier og Khabib Nurmagomedov har været i letvægt, mens opgørene mod Nate Diaz har været i weltervægt.

Netop et tredje opgør mod Nate Diaz bliver nævnt som oplagt for et comeback i løbet af foråret for den irske fighter.

Forbes har opgjort Conor McGregors indtjening i år til mere end en milliard kroner - dog primært grundet salget af whiskey-brandet Proper No 12.