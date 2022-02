Voldsom knockout

Shavkat Rakhmonov fik endnu et hak i knockout-bæltet, da han sendte modstanderen i gulvet med et overraskende spark

Det kører for Shavkat Rakhmonov.

Foruden sit fortryllende navn så tager UFC-karrieren for alvor fart, og natten til søndag dansk tid satte kasakhstaneren to tykke streger under sin voksende stjernestatus i MMA-verdenen.

Med et såkaldt 'spinning head kick' sendte Rakhmonov modstanderen, Carlston Harris, i gulvet i første runde.

Her var afrikaneren forsvarsløs mod Rakhmonovs byge af efterfølgende angreb, og dommeren stoppede prompte kampen i Las Vegas.

Dermed er Shavkat Rakhmonov nu på 15 sejre i 15 kampe. Alle 15 sejre er kommet før tid. Otte af disse på knockout.

Shavkat Rakhmonov er Kasakhstans første UFC-kæmper, og han spås ligeledes til at blive nationens første UFC-mester.