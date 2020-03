Voldsom skrækskade efter historisk kamp

Joanna Jedrzejczyk kæmpede lørdag nat mod Weili Zhang for at få sit bælte igen i stråvægt divisionen for kvinder i UFC. Den vilde fight efterlod Joanna Jedrzejczyks meget medtaget. Se billederne herunder

Joanna Jedrzejczyk fik lørdag nat chancen for at genvinde det UFC-bælte, som hun tabte tilbage i 2017. Modstanderen var kinesiske Weili Zhang, der som den første kineser nogensinde kunne kalde sig verdensmester i UFC-regi efter en lynsejr tilbage i august sidste år.

Op til kampen har der været en voldsom hype, hvor bla. Dana White havde udset sig kampen som nattens helt store fight på trods af en hovedkamp med to meget prominente herrer.

Og damerne skuffede bestemt ikke!

Polske Joanna Jedrzejczyk måtte forlade oktagonen med en decideret skrækskade efter 25 minutters gladiatorkamp, der vil gå over i historiebøgerne som en af de bedste fights i UFC nogensinde.

Det var uden tvivl nattens bedste fight, hvor der blev kastet med den ene kaskade af slag efter den anden. Det var bestemt også til at se på de to damer, da kampen var overstået.

- Se den meget medtaget kæmper længere nede i artiklen

Joanna Jedrzejczyk (til venstre red.) får midt i kampen en bule i panden. Foto: Harry How/Ritzau Scanpix

Weili Zhang har taget UFC med storm. Med en højre, der sjældent er set farligere på en kvinde, er hun ikke bange for at tage et hundeslagsmål.

Det passer normalt Joanna Jedrzejczyk godt, da hun heller ikke er bange for at tage en infight eller to.

Det var lige præcis, hvad tilskuerne og tv-seerne fik.

Et hundeslagsmål af en anden verden, hvor det til tider ikke var til at følge med i, hvem der landede hvilke slag, når først hænderne blev sluppet løs fra damerne.

Da tredje runde blev afsluttet, begyndte Joanna Jedrzejczyks pande at bule ud efter de mange slag fra den kinesiske kampmaskine.

Joanna Jedrzejczyk kan godt selv mærke, at noget ikke helt er, som det plejer at være. Foto: Harry How/Ritzau Scanpix

Som bekendt bokses titelkampe i UFC af fem omgange.

Joanna Jedrzejczyks pande begyndte at bule ud ved afslutningen af tredje omgang.

Det så Weili Zhang, og hun var ikke sen til at udnytte, at den polske kriger så mere og mere påvirket ud af bulen, der kun voksede, som 4. og 5. runde skred frem.

Flere gange slog kineseren Joanna Jedrzejczyk direkte i panden, så det sendte et gys igennem tilskuerne og tv-seerne, der kunne se til, mens polakkens bule i panden bare voksede til uset størrelse.

Joanna Jedrzejczyk klamrer sig til sin kinesiske modstander, mens bulen i panden bare bliver større og større. Foto: Harry How/Ritzau Scanpix

Efter fem hårde og medrivende omgange skulle kampen afgøres af dommernes scorekort.

Kun i en af omgangene var de tre dommere enige om vinderen. Det siger lidt om, hvor tæt og svær denne kamp har været at dømme.

Det endte med en split decision sejr til kinesiske Weili Zhang, der dermed for første gang har forsvaret sit verdensmesterskab i UFC.

Efterfølgende var det da også tydeligt at se, at Joanna Jedrzejczyk igennem fem omgange modtog en del prygl. Se selv på billederne nedenunder.

På trods af en bule i panden, der kun blev større og større fra 3. omgang, leverede Joanna Jedrzejczyk og hendes modstander Weili Zhang nattens kamp ved UFC 248 lørdag nat. Foto: Harry How/Ritzau Scanpix

Joanna Jedrzejczyks ansigt efter en fuldstændig vanvittig slåskamp med kinesiske Weili Zhang. Foto: Harry How/Ritzau Scanpix

Sådan ser polske Joanna Jedrzejczyk normalt ud efter en kamp i oktagonen. Foto: Gregory Payan/Ritzau Scanpix

