Voldsomme billeder: MMA-kæmper tæsker hel bande med knive

VOLDSOMME BILLEDER: Louis Nicholson fra England nægtede at udlevere sin telefon, da en gruppe på otte mænd truede ham med knive. MMA-kæmperen formåede at banke dem alle, mens han selv blev stukket flere steder

Louis Nicholson fra Essex lige uden for London er ikke nogen helt normal mand på 22.

Han er nemlig MMA-kæmper og træner.

Derfor var det den forkerte mand, som en gruppe på otte personer ifølge engelske Mirror forsøgte at røve.

De otte røvere truede ham med knive, men Nicholson nægtede at overgive sin telefon, og derfor endte gruppen med at overfalde ham i stedet.

Det fik de imidlertid heller ikke noget ud af, da Nicholson ene mand formåede at bekæmpe alle otte røvere med enkelte stiksår til følge.

- Jeg gjorde mit bedste for at holde dem væk, jeg formåede endda at slå to af dem i ansigtet, så de faldt om.

- På det her tidspunkt beslutter kujonerne, at otte mod én ikke er en stor nok fordel for dem, så de hiver deres knive frem og begynder at stikke og skære mig, mens jeg prøver at få de andre væk, siger Nicholson om angrebet.

ADVARSEL: VOLDSOMT BILLEDE!

Artiklen fortsætter under billedet...

Louis Nicholson fik sig nogle ordentlige sår af slåskampen, men han slap væk med både livet og sine ejendele i behold. Foto: SWNS.COM

Nicholson tænkte hurtigt, og han fik slåskampen flyttet længere og længere ned ad vejen, hvor der lå en byggeplads.

Her formåede han at skabe sig plads til at slippe væk, og han løb ind på byggepladsen, hvor nogle arbejdere fik ringet efter politiet.

Noget af det mærkeligste ved hele sagen er, at det skete klokken fire om eftermiddagen i dagslys, mens der var mennesker i nærheden.

Louis Nicholson er ikke i tvivl om, at det var kampsporten, som reddede hans liv.

MMA er en stor del af hans hverdag, hvor han både træner andre, men også selv er aktiv kæmper i sporten.

Se også: Ny storkamp på vej - skandale-kæmper udfordrer bokselegende

Se også: Dansk OL-helt rystet efter skandale: - Det må bare ikke ske

Se også: Storkamp endte i voldsom skandale: - Putin er stolt