Monster-kontrakt til superstjerne: 1,3 milliarder

Los Angeles Lakers har smidt alt på et to meter højt - og bredt - bræt. Det amerikanske basketballhold har udstyret deres 30-årige stjerne Anthony Davis med en treårig kontrakt til en værdi af 1,3 milliarder kroner

1,3 milliarder kroner.

Det er ikke så lidt endda.

Men det er nu, hvad Los Angeles Lakers kommer til at betale deres store stjerne Anthony Davis over en treårig periode.

30-årige Davis har netop underskrevet en ny kontrakt, der gør ham til den bedst betalte spiller i den amerikanske basketball-liga, NBA.

Kontrakten bliver lagt oveni de to år, han havde tilbage af sin nuværende kontrakt, så Lakers har papir på to meter-manden de næste fem år.

Den monstrøse kontraktforlængelse lander i Davis' turban for det storspil, han har vist i løbet af de forgangne år for det mesterskabshungrende Los Angeles-mandskab.

Når Anthony Davis' (th.) sidste kontraktår går igang, bliver han betalt 460 millioer kroner om året for at spille basketball for Los Angeles Lakers. Foto: Jayne Kamin-Oncea/Ritzau Scanpix

På papiret ser holdets store stjerne ud til at være LeBron James, og selvom det er umuligt at benægte James' evner på banen, så gør det mere ondt på Lakers, hvis Anthony Davis er ukampdygtig, end hvis Lebron James er ude af stand til at spille.

Kongen er tilbage

Lebron James er 38 år gammel. Det, som nogle i spøg, vil kalde ingen alder. Men i sportens verden og især i NBA ville enhver anden basketballspiller ikke være på det niveau, som LeBron præsterer i en alder af 38.

For alle andre er der altid en fysisk udløbsdato, der sætter en stopper for karrieren. I LeBrons tilfælde se det ikke ud til at være fysikken, der halter. Tværtimod.

Lebron James bliver i hvert fald én sæson til, hvor han i makkerskab med Anthony Davis skal forsøge at få endnu et mesterskab til Los Angeles. Foto: Emil T. Lippe/Ritzau Scanpix

Nej, for LeBron James går pensionssnakken på, hvornår han simpelthen ikke har lyst til at spille mere: Hvornår har han fået nok? Teorier går på, at han venter med at stoppe karrieren, indtil det bliver muligt for ham at spille sammen med sønnen LeBron James Jr., der lige er startet i college og har fået en skokontrakt med Nike.

Og indtil videre ser teorien ud til at holde stand. Og heldigvis for Anthony Davis så vender Lebron tilbage til Lakers i næste sæson.