13 blev Dakar-kongens ulykkestal

Dakars ukronede konge, den 13-dobbelte vinder Stéphane Peterhansel må efter alt at dømme abdicere.

13 kan vise sig at blive hans ulykkestal.

Der resterer godt nok over 3000 km i årets udgave af ørkenløbet, og der fortsat er seks løbsdage tilbage, efter at mandagens etape blev aflyst på grund af dårligt vejr.

Den 52-årige franskmand blev kørt mere end en time bagud på etapen fra Bolivia til Argentina efter at have påkørt en klippe, som smadrede bagtøjet, og der blev repareret i to timer på Peugeot'en, før Stèphane Peterhansel kunne køre videre.

Derfor blev rollerne byttet om hos Peugeot, efter at den tidligere dobbelte rallyverdensmester, Carlos Sainz, Spanien, har overtaget føringen.

Med et forspring på over en time kan spanieren, som er far til Formel 1-køreren af samme navn, 'nøjes' med at skygge Stèphane Peterhansel resten af vejen til målet i Cordoba, Argentina.

Igennem de mange år har Stèphane Peterhansel ellers vist sig som en sand ørkenrotte og formået at køre uden om de uheld, som er en stor del af løbet, og som Carlos Sainz kan tale med om.

Spanieren har f. eks. udgået i de seneste fem udgaver af ørkenløbet, og nu kan han langt om længe vinde for anden gang i et løb, hvor en anden bejler, den ni-dobbelte rallyverdensmester, Sebastien Loeb, Frankrig tidligt røg ud.

Den værste udfordrer tilbage i feltet er Nasser Al-Attiyah, Qatar, som udover to sejre i Dakar Rallyet har skudt OL-bronze hjem i skeet i London 2012, men Qatar-stjernen er over en time bagefter i den samlede stilling.

