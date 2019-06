Åh nej: Magnussen rammer mur i Le Mans

Le Mans (Ekstra Bladet) Det skal åbenbart ikke ende med endnu en Jan Magnussen-sejr på Le Mans.

Chancen for en femte sejr forduftede efter alt at dømme for veteranen ved middagstid efter et møde med muren i de berygtede Porsche-kurver.

Selv om han kun lige kyssede muren, da han røg af banen, skulle han alligevel have et ufrivilligt pitstop for at få rystet gruset ud af maskineriet.

Løbet var lige blevet genstartet efter en safety car-periode, og det var formentligt på grund af kolde dæk, at han snurrede rundt og af banen.

Dermed dumpede han fra andenpladsen ned som nr. otte efter det næsten 11 minutter lange pitstop.

Inden da havde Corvette kørt med Ferrari om sejren, som undervejs var udviklet sig til et strategispil, hvor føringen skiftede efter hvordan pitstoppene blev taget.

Jan Magnussen fører i Le Mans. Foto: Jan Sommer

Kolde dæk henregnes til kategorien kørerfejl, og det er en kedelig anmærkning at få for en kører, som er i gang med karrierens 20. Le Mans siden 1999.

Selv om han står noteret for fire sejre, er der ikke mange, som kan huske det, fordi den seneste sejr er fra 2009, som fulgte efter et hattrick fra 2004 til 2006.

Porsche kurvene er igen ved at blive hans mareridt. Det var her, at han under træningen til verdens hårdeste løb smadrede en Corvette på grund af en fejl ved bilen.

For to år var Jan Magnussen endnu mere på sejrskurs end i årets udgave.

Da blev den gule Corvette med gæstekører Jordan Taylor, USA overhalet på sidste omgang efter 23 timer og 57 minutters kørsel, da bilen blev ramt af en sivepunktering efter at have været på afveje i duel med den senere vinder fra Aston Martin.

Senere smuttede endnu en konkurrent forbi, så førstepladsen blev veksles om til en tredjeplads.

Det betød, at ledelsen hos Corvette røg i sort, og da de skuffede Corvette-kørere skulle på podiet for at blive hyldet for tredjepladsen, mangler der en repræsentant for teamet.

Hvad gør man så. Jan Magnussen blev trøstet af sønnen Luca, hev knægten med ind på podiet, hvor han modtog Corvettes synlige bevis på tredjepladsen, som var en pokal næsten halv så stor som unge Luc

Se også: Sådan vinder dansker i Le Mans: Fire timer fra titlen

Se også: Dansk Le Mans-helt ved at smide alt væk

Se også: Dansker er færdig i Le Mans efter sammenstød