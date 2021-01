Afsløret: Her er Kevins nye racer

Tiden som Formel 1-kører er løbet ud for Kevin Magnussen, der i den kommende sæson søger til USA for at køre med i prototype-serien IMSA.

Her tørner han ud for det veletablerede Chip Ganassi Racing, der har stor erfaring og succes fra både den amerikanske prototype-serie og Indycar-serie og ligeledes har været med i den store Nascar-serie i mere end 30 år.

Mekanikere og ingeniører arbejder lige nu på at sætte Kevin Magnussens Cadillac DPI VR sammen, men her til aften udsendte Chip Ganassi tegningerne over den nye bil.

Foto: Chip Ganassi Racing

Foto: Chip Ganassi Racing

2021-sæsonen markerer Chip Ganassi Racings tilbagevenden til prototype-serien, hvor de senest deltog i 2016.

Dengang var det med den Riley-racer, der blandt andet skaffede holdet fem sejre ved Daytona 24, men fra i år er det altså i en Cadillac, der tre gange har lagt bil til den samlede sejr i serien.

I Chip Ganassi-udgaven bliver raceren grå med hvide, sorte og røde detaljer. I virkeligheden meget i stil med den Haas-racer Kevin Magnussen lige har sagt farvel til.

Magnussen kommer til at dele bil nummer 01 med den 34-årige hollænder Renger van der Zande, der har otte års erfaring fra serien og blandt andet to gange har vundet på Daytona.

Foto: Chip Ganassi Racing

Men så stopper sammenligningen også.

For selv om Cadillacen afgjort er en hurtig bil, så kan den ikke komme i nærheden af en F1-racers præstationer.

Motoren er en meget amerikansk V8 med stor slagvolumen (5,5 liter) og uden trykladning eller ekstra elmotor. Den yder 580 hestekræfter til de blot 930 kg, hvilket giver den en tophastighed omkring 320 km/t.

Chip Ganassi skal have bilen samlet og klar til at køre på 'Roar Before Rolex 24', der er testweekenden inden det berømte racerløb.

Den bliver sparket i gang på næste fredag og løber til og med søndag.

I den kommende sæson kører Kevin Magnussen for Chip Ganassi Racing. Foto: Jan Sommer

Ugen efter er det så muligt at vinde et Rolex Daytona på banen, når det berømte 24 timers løb bliver afviklet.

Jan Magnussen har allerede sådan et ur - og noget tyder på, at sønnike også vil have et. Han er i hvert fald ivrig for at komme i gang:

