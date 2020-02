Afviser politisag mod kontroversiel motorlegende

Danmarks største motorsportsklub, ASK-Hedeland, sendte i sidste uge en klage afsted over Nordsjællands Politi.

Efter mange ugers sagsbehandling har politiet nemlig afvist en anmeldelse af den tidligere racerkører Thorkild Thyrring med den begrundelse, at der er tale om et civilt søgsmål.

– Vi er uenige og mener fortsat, at der f.eks. er begået underslæb, lyder det fra formand Michael Kastaniegaard.

Formand Michael Kastaniegaard med en kopi af en af de omtalte løbsplakater fra Roskilde Ring. Foto: Jan Sommer

Sagen mod den højtprofilerede racerkører, der igennem mange år har pyntet sig med 'lånte fjer' og kaldt sig verdensmester uden at være det, handler først og fremmest om, at han under falske forudsætninger har fået fat i en bunke historiske plakater fra tiden med Roskilde Ring.

Den forhenværende racerkører har solgt mindst 28 af løbsplakaterne fra tiden med racerbanen midt i domkirkebyen, der eksisterede fra 1955 til 1968. Plakaterne er igen solgt videre til en forretning i Søborg

Under påskud af, at plakaterne skulle bruges i et tv-program, fik han i sin tid udleveret de historiske klenodier fra det daværende sekretariat.

Der var ifølge Thorkild Thyrring overhovedet ikke tale om et lån, men til gengæld en overdragelse, som han i øvrigt har fremlagt et skriftligt bevis for.

Derfor forsøgte han på et tidspunkt at sælge plakaterne tilbage tilbage til klubben for 80.000 kr.

Ud over at klubben mener, at den tidligere racerkører under falske forudsætninger har tilranet sig og solgt ud af plakaterne, sættes der spørgsmålstegn ved det såkaldte 'overdragelsespapir'.

Kopier har ASK Hedeland nok af, men orginalerne har Thorkild Thyrring solgt.

Ægteparret Mads og Grete Plum passede sekretariatet, men begge er døde. Inden Grete Plum kort før jul tabte kampen til kræft, nåede klubben at få lavet et videointerview med hende.

Hun har sat spørgsmålstegn ved ægtheden af papiret, fordi hendes mand altid underskrev sig M. Plum og ikke Mads Plum, som overdragelsespapiret er underskrevet med.

I politianmeldelsen fra 30. oktober har klubben imødegået en påstand fra Thorkild Thyrrings frafaldne advokat om, at racerkøreren ikke kan anmeldes på grund sin status som udlandsdansker, fordi klubben har vished for, at han næsten altid har opholdt sig i Danmark senest i et sommerhus i Hornbæk.

Selvom Thorkild Thyrring med politiets afvisning af sagen har vundet lidt tid, er der ingen i ASK Hedeland, som forventer at se Thorkild Thyrring ved næste måneds generalforsamling, hvor han ellers kan få sin eksklusion behandlet.

Det har han krav på, inden Danmarks Automobil Sport Union på næste kongres kan tage stilling til et forslag fra ASK Hedeland om at få ham erklæret 'persona non grata'.

Hvis det sker, kan Thorkild Thyrring ikke melde sig ind i en anden klub og fortsat føre sig frem til de arrangementer, hvortil han fortsat er velkommen.

Således vil han ikke være velkommen til Danmarks største motorløb, Copenhagen Historic Grand Prix.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Thorkild Thyrring.

