Lewis Hamilton er kongen af Silverstone i disse år, men søndagens triumf på den britiske racerbane var ikke uden problemer for Mercedes-køreren.

Efter at have ligget i front med holdkammerat Valtteri Bottas i hælene i hele løbet, blev begge Mercedes-bilerne nemlig ramt af punkteringer til allersidst, og så måtte briten slæbe sin Formel 1-racer over målstregen.

- Alt gik godt indtil sidste omgang. Dækkene føltes gode. Valtteri pressede mig virkelig, så da jeg hørte, at hans dæk punkterede, kiggede jeg på mine, som så fine ud, siger Hamilton på Formel 1's hjemmeside.

Sidste omgang var dramatisk. Foto: Andrew Boyers /Ritzau Scanpix

- Jeg kunne slappe lidt af, men lagde mærke til, at dækkene begyndte at ændre form, og så sad hjertet oppe i halsen. Jeg forsøgte at holde farten oppe, og jeg bad en bøn. Jeg kom næsten ikke igennem de sidste to sving.

- Åh gud, jeg har helt klart aldrig oplevet sådan noget på den sidste omgang, mit hjerte stoppede næsten.

Søndagens sejr var Lewis Hamiltons syvende på Silverstone. Foto: Frank Augstein/Reuters

Sejren var Hamiltons syvende på Silverstone og den sjette inden for de seneste syv år.

Den 35-årige Formel 1-stjerne og forsvarende verdensmester udbyggede sin føring i VM-stilling, så han nu er 30 point foran Valtteri Bottas og 36 foran Max Verstappen (Red Bull).

