Amerikansk gennembrud: - En kæmpe lettelse

Efter gennemgående svær sæson for RLL Racing overraskede Christian Lundgaard i Indycar med sit og teamets første podie i 2022

For et år siden skabte Christian Lundgaard hype om sit navn i USA, da han i Formel 2’s sommerferie tog til USA og leverede en fænomenal fjerdeplads i sin allerførste tidtagning til et Indycar-løb.

Det skabte fundamentet til den længerevarende aftale, som den 21-årige østjyde sikrede med Rahal Letterman Lanigan Racing fra begyndelsen af 2021.

Samme sted - på Indianapolis Motor Speedways racerbane - leverede det danske stortalent i weekenden sit første podie i USA’s pendant til Formel 1.

Lundgaard kvalificerede sig sekser denne gang, årets bedste og med lidt hjælp fra mekaniske problemer hos den amerikanske superstjerne Colton Herta, avancerede han til andenpladsen bag den tidligere Formel 1-kører og Indianapolis 500-vinder Alexander Rossi.

Det er den bedste placering af en dansker nogensinde i den bedste formel-klasse i USA.

Rahal Letterman Lanigan Racing har haft det svært i denne sæson, men Lundgaard viste, at hvis han får det rette materiel, så leverer han.

Andenpladsen er teamets bedste resultat siden 2020 og årets første podie; trods tre biler i mesterskabet.

- Sikke en dag. Jeg havde ikke troet, at mit første podie i Indycar skulle komme så tidligt, sådan som vi startede denne sæson, men det viser, hvor meget vi har forbedret os, og hvilke skridt vi tager som team for at få bilen derop, siger Christian Lundgaard.

- Jeg er udmattet nu. Det er en kæmpe lettelse. Teamet gav mig muligheden sidste år til præcist dette løb, hvor jeg ikke leverede godt nok på løbsdagen.

- Jeg fortalte dem, at vi nu er i gang med en stime. Selvfølgelig er jeg glad, men jeg er endnu gladere for teamet. De fortjener andenpladsen, siger Lundgaard.

Han indtager nu 15. pladsen i mesterskabet blandt de 25 faste kørere og udbygger sin føring som årets bedste rookie.

I den samlede stilling er Romain Grosjean samt den erfarne RLL Racing-teamkammerat Graham Rahal kun marginalt foran ham.

Fire løb resterer i sæsonen.

