Amerikansk hattrick til Kevin: Hårrejsende afslutning

Kevin Magnussens amerikanske eventyr begyndte med flere lige-ved-og-næsten-oplevelser. Topplaceringer og potentielle sejre blev nærmest revet ud af Chip Ganassi Racings hænder både til Daytona og på Sebring.

Men som IMSA-sæsonen for alvor ruller, er resultaterne også begyndt at tikke ind for makkerparret Kevin Magnussen og Renger van der Zande i Chip Ganassis Cadillac #01.

Natten til mandag scorede duoen sit tredje podie i træk i IMSA’s DPi-klasse på ikoniske Raceway Laguna Seca syd for San Francisco; det er banen med en berømte ‘Corkscrew’-svingkombination ned ad bakke, som du måske kender fra Top Gear eller selv har tacklet i et computerspil ...

Danskeren kvalificerede bilen som treer og med kun et par minutter tilbage af det to timer og 40 minutter lange ræs, satte Renger van der Zande en aggressiv overhaling ind, som sikrede andenpladsen.

- Det var hårrejsende til slut med Felipe Nasr. Jeg havde gode kampe med ham, og den her var i særdeleshed på grænsen. Vi rørte hinanden to gange. Jeg måtte gå efter den. Jeg var bag ham, men følte, at jeg var hurtigere, sagde hollænderen efterfølgende ifølge SportsCar365.

- Vi havde en rigtig god bil fra Chip Ganassi Racing i dag. Acura-bilerne var rigtig stærke, så jeg tror andenpladsen var det maksimale, fortsætter han.

Felipe Nasr var ikke enig i analysen af overhalingen.

- Vi lavede nogle gode træk med strategien og kom op på andenpladsen. Alt så ud til, at vi ville holde den, indtil den blev taget af nummer 01-bilen på en måde, som du ikke skal overhale andre biler ved at køre ind i dem og skubbe dem af banen, lød det fra den brasilianske tidligere F1-kører.

Løbets stewards var dog enige med Renger van der Zande og fandt manøvren inden for det tilladte.

Årets fjerde podium for Kevin Magnussen og Renger van der Zande. En sejr, to andenpladser og en tredjeplads er det blevet til. Foto: IMSA

Daytona-vinderne Filipe Albuquerque og Ricky Taylor triumferede på Laguna Seca i Aucura #10. Sæsonens tredje sejr til dem, så de udbygger føringen i mesterskabet med to afdelinger igen.

Pointsystemet i IMSA er så kompliceret, at selv mesterskabets egen hjemmeside skal bruge lang tid på en opdateret stilling. Kevin Magnussen og Renger van der Zande lå firere før weeekenden og haler dermed ind på både nummer to og tre, men selve mesterskabs-chancen er ved at være teoretisk.

I LMP2 lige under DPi-bilerne er Kevin Magnussens Peugeot-kollega Mikkel Jensen snublende nær på at vinde sin klasse.

Mikkel Jensen i selskab med gentleman-køreren Ben Keating. De har stort set sikret LMP2-mesterskabet. Foto: SIDELINE SPORTS PHOTOGRAPHY

Sammen med Ben Keating og PR1/Mathiasen Motorsports vandt han på Laguna Seca.

- Det var også heldigt for os, at vores nærmeste konkurrenter sluttede på en tredjeplads, hvilket sender os videre til sæsonens sidste løb på Road Atlanta med et stort forspring. Vi er tæt på at tage et mesterskab, hvilket jo vil være helt fantastisk, siger Mikkel Jensen.

I LMP2 resterer kun en afdeling. Petit Le Mans i november, mens Kevin Magnussen skal i aktion igen om to uger i Long Beach.

En anden dansker overvejer at sætte kursen mod amerikansk motorsport. For Christian Lundgaard kan Indycar være måden at nå Formel 1.