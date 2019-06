Anders kører Le Mans med Trumps golfven

Le Mans (Ekstra Bladet): Hvis det kan lade sig gøre, spiller den stenrige sydafrikansk fødte investor Mark Patterson golf en gang om ugen med præsident Donald Trump i Washington.

Nu vil præsidentens golfven køre verdens største racerløb, Le Mans med Anders fra Gug i udkanten af Aalborg.

Selv om den 67-årige amatørracerkører for længst har erkendt, at han aldrig vil vinde noget som helst i 24 timers løbet, har den entusiastiske rigmand en drøm om at blive en del af løbets enestående historie.

Mark Patterson vil være den ældste, som har gennemført verdens største racerløb.

Ekstra Bladet giver dig her en optakt til Le Mans 2019

Den rekord kan Wall Street-investoren slå i 2021, hvor pengemanden vil være på vej mod de 70 år og overhale den bestående aldersrekord sat i 2013 af Jack Gerber, Sydafrika, som gennemførte løbet i en alder af 68 år og 110 dage.

Da alle og enhver ikke bare kan stille op i Le Mans, har Mark Patterson fundet en smutvej, som koster en del penge, men alligevel kun for hans vedkommende er et greb i lommen.

De mange dollars er blevet startpenge til et dansk VM-eventyr.

Le Mans-debutanterne fra High Class Racing med adresse i Vodskov nord for Aalborg og base meget tæt på Formel 1-banen Circuit de Catalunya nord for Barcelona skal fremover som det første danske mandskab køre om VM-titlerne i den fornemste af sportsvognsklasserne, WEC-serien, som er det næst fineste efter Formel 1.

Makkerparret Mark Patterson/Anders Fjordbach vil være en af otte startende i LMP2-klassen, og deltagelsen i sportsvognenes svar på cykelsportens World Tour vil automatisk udløse en fribillet til Le Mans, da 24 timers løbet i den nye kalender stadigvæk vil være superfinale i VM.

I de seneste tre år har det danske team stået klar på sidelinjen til at køre Le Mans, men det første år endte det med, at teamet lejede racerbilen ud til det russiske SMP Racing.

Trods en lokumaftale sidste år om at blive flyttet fra reservelisten til startlisten blev danskerne snydt, men det nummer turde Le Mans-arrangørerne ikke gentage.

Derfor kom High Class Racing til start på en ekstrabevilling forstået på den måde, at startlisten med 60 biler blev udvidet med yderligere to, men det har krævet, at der er blevet opført to interimistiske garager til løbet.

Sideløbende med VM-serien vil det ambitiøse danske team også køre med Europæisk Le Mans-serie, så teamets direktør Peter Utoft jongler lige nu med et budget på 35 millioner kroner. Det kan blive endnu større, da teamet med snart fire sportsvogne har en plan om at køre løb i Asien, hvor der er et marked blandt meget rige kinesere.

- Budgettet på 35 millioner kroner for de to serier er fuldt finansieret. Det koster f. eks. omkring 900.000 kroner i tilmelding til de syv VM-afdelinger og andre 600.000 kroner for at køre Le Mans. Derefter skal der leaset elektronik, motorer osv, fortæller Peter Utoft, som blandt andet har en fortid som højre hånd for Kris Nissen, da den tidligere racerkører var sportsdirektør hos VW Motorsport med ørkenløbet Dakar rallyet som første prioritet.

Når Le Mans er kørt søndag, skal sportsvognene allerede i gang med at forberede den nye forskudte VM-sæson, som ligner de fleste fodboldturneringer.

Der er en fælles test i næste måned på hjemmebane i Barcelona, og når sæsonen starter for alvor i weekenden, 31. august/1. september på Silverstone i England, skal teamet køre Europæisk Le Mans om lørdagen og VM-løb om søndagen.

Begge dage er Anders Fjordbach bag rattet. Mens Mark Patterson skal køre VM-løbet, snupper Le Mans-debutanten Dennis Andersen endnu en sæson i Europæisk Le Mans-serien.

Alonso i voldsomt crash

Se også: Danmarks mest vindende tørster efter sejr

Se også: Årets Le Mans sætter dansk rekord