Andre scorer millioner: Nul kroner til Magnussen

Der fulgte en check på godt 16 millioner kroner med, da Will Power, Australien i slutningen af maj vandt USA's største motorløb, Indy 500.

Da Jan Magnussen natten søndag på Road Atlanta blev amerikansk sportsvognsmester for fjerde gang, var der nul kroner i sejrsbonus.

- Der var ingen check til mig, da jeg er fastlønnet, fortæller Jan Magnussen.

- En titel giver mig til gengæld jobgaranti.

- Det er vigtigst for mig, siger Jan Magnussen, der fortsat har et år tilbage af den seneste kontrakt med Corvette.

En kontrakt som siden 2004 bare er blevet forlænget og forlænget.

Det vil den nuværende også blive, da Jan Magnussen sideløbende med Le Mans og det amerikanske sportsvognsmesterskab, som lige bærer navnet Weathertech Sportscar Championship, er dybt involveret i udviklingen af den næste Corvette.

Arbejdet er blevet forsinket af, at et nyt reglement lader vente på sig, fordi sæsonen for sportvognenes VM ikke længere skal følge kalenderen, men fodboldens efter/forår-kalender.

Udviklingen af den næste Corvette er hovedårsagen til, at Jan Magnussen har måtte trække stikket i Danmark og forlader Danish Thundersport Championship-serien.

Derudover vil Corvette foruden 24 timers løbet på Le Mans også til at deltage i udvalgte VM-løb med en enkelt bil.

Når VM-serien i foråret vil vende tilbage til Sebring, vil VM-afdelingen blive opvarmningsløb til det klassiske 12 timers løb på den gamle flyveplads fra 2. verdenskrig.

Så der er nogle kørere som fredag skal køre et 1000 miles løb, inden de skal fortsætte med 12 timers løbet.

Forinden har Jan Magnussen været i aktion i 24 timers løbet i Daytona, hvor han i år kan glæde sig over, at nytårsaften falder på en mandag, fordi den første weekend i et nyt år bruges til som testdage, og tidligere har den danske veteran måtte skippe nytårsaften for at kunne nå rettidigt frem.

