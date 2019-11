Anmeldt for tyveri: Sidste chance, Thorkild!

Det gælder i den grad om at tage tyren ved hornene, hvis Thorkild Thyrring skal have en fremtid i dansk motorsport.

Den ekskluderede og politianmeldte racerkører skal ikke kun levere 28 'forsvundne' plakater tilbage, men han skal også stå ansigt til ansigt med de andre medlemmer i Danmarks største motorsportsklub, ASK-Hedeland, hvis han overhovedet vil gøre sig håb om at vende tilbage.

Inden Danmarks Automobil Sports Unions repræsentantskabsmøde overhovedet kan tage stilling i den spegede sag, altså tage stilling til eksklusion, skal Thorkild Thyrring på en generalforsamling i marts i klubregi forsøge at overbevise medlemmerne i ASK-Hedeland om sin uskyld i den spegede plakatsag.

Den 74-årige pensionerede racerkører, der er blevet kylet ud på røv og albuer for at have solgt 28 unikke løbsplakater fra tiden med Roskilde Ring, skal ifølge vedtægterne først tale sin sag i klubben.

Derefter kan DASU gå ind i sagen og beslutte, om han fortsat skal være 'persona non grata', hvilket i øjeblikket betyder, at han ikke kan melde sig ind i anden klub.

Derfor forblev samme Thorkild Thyrring 'unævnelig', da DASU forleden holdt repræsentantskabsmøde.

Udover at have ekskluderet det mangeårige medlem Thorkild Thyrring har ASK-Hedeland som bekendt politianmeldt ham for at have tilranet sig klubbens ejendom.

I anmeldelsen har klubben stillet spørgsmål ved beviset i form af et såkaldt overdragelsesbrev, som åbenbart ikke er identisk med det oprindelige. Ligeledes er der spørgsmål om eks-racerkørerens status som udlandsdansker, som ifølge Thorkild Thyrrings tidligere advokat var en hindring for en politianmeldelse.

Under påskud af, at plakaterne skulle bruges i et TV 2-program, lånte han i 2014 de historiske plakater, som han senere tilbød klubben at købe tilbage for 80.000 kroner.

Sidenhen er plakaterne blevet solgt til en butik i Søborg, hvor ejeren i første omgang meddelte klubben, at han var blevet pålagt ikke at fortælle, hvem der havde solgt ham de historiske plakater.

ASK-Hedelands formand Michael Kastaniegaard med en kopi af en af de 'forsvundne' plakater (Foto: Jan Sommer)

Se også: Smidt ud og politianmeldt

Se også: Blåstempler Thyrrings pral: 'Ikke godt nok'