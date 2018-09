Bitter motorkrig truer Alonsos vilde drøm

Den dobbelte verdensmester Fernando Alonso er stødt ind i nye problemer i bestræbelserne på at lave den såkaldte Triple Crown.

Selv om den 37 årige McLaren-kører snart er forhenværende i Formel 1, er der alligevel ikke fri bane i næste sæson til at fuldende den eftertragtede hattrick med en sejr i Indy 500.

Lige nu mangler den spanske stjerne både en bil og en motor.

Det skyldes først og fremmest McLaren, som ikke kan beslutte sig om, at man skal gøre come back i USA i Indy Car.

Hvis det sker, må man tilbage til den ellers vragede motorleverandør Honda for at skaffe sig en konkurrencedygtig motor.

Dermed slutter kvalerne ikke, da Fernando Alonso om bekendt allerede er hyret af Toyota i Le Mans og VM for sportsvogne.

Et dobbeltjobbet som blev kun muligt, fordi McLaren udskiftede motorerne fra Honda med Renault.

Hvis der er to i motorsportens verden, som ikke kan unde den anden noget, er det de to japanske bilgiganter.

Så der skal sluges en kamel eller to, hvis det skal gå op i en højere enhed.

Derfor kan det ende med, at Fernando Alonso på grund af sin succes som sportsvognskører og den japanske 'motorkrig' må vente til 2020 med at køre Indy 500.

Efter sejren i årets Le Mans har spanieren lagt sig i spidsen for VM i sportsvogne, der i gang med en såkaldt supersæson, som først har 'finale' i næste års Le Mans.

24 timers løbet køres først tre uger efter Indy 500, så Toyota vil formentligt hverken give ham lov eller for den sags skyld 'fritstille' ham for at hjælpe 'konkurrenten' til en kæmpe succes.

Da Fernando Alonso for nyligt var tilbage i en Indy Car på Barber Motorpark i Birmingham, Alabama, var Hondas logo på fronten.

Det var Andretti-teamet, som havde spanieren til en privattest, fordi Indy Car-serien heller end gerne vil af verdens måske bedste all round-racerkører til start.

Det var i øvrigt for det samme team, at Fernando Alonso sidste år forsøgte at vinde netop Indy 500, og spanieren nåede også at føre i 27 omgange i USA's største løb, inden motoren fra Honda sprang i luften.

Kun briten Graham Hill har tidligere lavet en Triple Crown, hvor man udover at vinde 24 timers løbet på Le Mans også skal have vundet Formel 1 løbet i Monaco samt Indy 500.

