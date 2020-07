Bekræfter F1-chok

Rygtet begyndte for alvor at løbe i sidste uge, i går kom historien ud, og i dag blev det så endeligt bekræftet. F1-chokket er en realitet.

Den tidligere verdensmester Fernando Alonso er nemlig fra 2021 tilbage i motorsportens fineste klasse.

Her skal han repræsentere Renault, som han også kørte for fra 2002 til 2006 og igen fra 2008 til 2009.

Det skriver Renault på sin hjemmeside. Her fremgår det også, at Esteban Ocon bliver hans kollega i den anden Renault-racer i næste sæson.

Fernando Alonso gik ellers på pension fra Formel 1 efter 2018-sæsonen, men han kan altså ikke holde sig væk.

Under sit første ophold hos Renault blev han verdensmester to år i træk - i 2005 og 2006. Han ser frem til sit tredje ophold hos Renault.

- Renault er min familie, og jeg har mine bedste minder med to VM-titler hos dem, siger Fernando Alonso.

Han har også repræsenteret Minardi, McLaren og Ferrari i sin Formel 1-karriere.

Spiller du Motor Manager på holdet.dk? Er svaret ja, så tilmeld dig til den åbne gruppe ‘Bank Ekstra Bladets klogeåger’, hvor trekløveret Jason Watt (Always Bet on Black), Jan Sommer (Boys of Sommer) og Jonas Hüttel (The Penfold Hearts) deltager. Det bliver næppe svært ... Her får du både tips, trick og opstilling til 2020-udgaven af Motor Manager (+)

Alonso lurer: Chokskifte i spil

Fik du den seneste opdatering fra årets første Forrmel 1 Grand Prix? Ellers kan du få det her:

Debriefing fra Østrig: Ferrari-deal giver bagslag