Bilen udslettet: - Ekstremt velsignet

Myatt Sniders bil blev så gennemsmadret, at motoren lå langt fra selve skroget. Selv var han meget heldig med at være i live efter sit crash

Der blev pludselig helt stille fra kommentatorboksen. Og så kom der et lille suk af letelse.

- Det ser ud til, han bevæger sig, lød det fra de amerikanske kommentatorer.

I weekendens Nascar Xfinity Series-løb på Daytona International Speedway var løbet lige ved at være forbi, da nummer seks i løbet Myatt Sniders bil pludselig ikke var på banen længere, men derimod i luften i vertikal retning. For derefter at snurre hele vejen rundt.

Foto: Chuck McQuinn/Ritzau Scanpix

Bilen blev nærmest komplet udslettet, og motoren lå separat et stykke fra bilen. Heldigvis forlod Snider selv vognen.

- Det var sidste omgang, og alle presser på. Jeg prøvede at holde så meget fart som muligt, men blev ramt bagfra og kunne mærke bilen skifte retning, siger racerkøreren.

Fronten røg i yderhegnet, og det var her, motoren blev flået fra bilen.

- Det var voldsomt. Der var gnister overalt, og jeg vidste ikke, hvad der skete.

Da han trådte ud af bilen, kunne han se, hvor lidt der var tilbage af den. Han fortæller, at han føler sig 'ekstremt velsignet' over at være så ok, som han er.

Hans fod har taget et slag, men han forventer at være klar allerede næste uge.

Austin Hill endte med at vinde løbet, men det blev i den grad overskygget af Sniders vilde crash.

Udskældt F1-chef får sparket