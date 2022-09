Bizar nedtur for Lundgaard

Det var virkelig ikke nogen stor weekend for danske racerkørere i formelklasserne.

Christian Lundgaard havde ellers en stor mulighed for at lande et topresultat i sæsonens næstsidste IndyCar-løb.

Efter en overbevisende tidtagning startede han racet i Portland som nummer tre og overhalede favoritten til årets mesterskab, Will Power, på første omgang.

Størstedelen af løbet tilbragte Lundgaard i periferien af en podieplacering, før racet faldt fuldstændig fra hinanden på bizar vis på sidste stint.

Nogle dumme fejl kostede Christian Lundgaard dyrt. Danskeren har ellers vist tænder sidst i IndyCar-sæsonen. Foto: Penske Entertainment: Joe Skibinski

Først gik han i stå under sit sidste pitstop, hvilket kostede dyrebare sekunder og mange positioner på banen.

På vej tilbage mod de sjove placeringer forsøgte han at overhale Alexander Rossi på syvendepladsen, men ramte et reklameskilt. I Formel 1 er den slags lavet af flamingopap, men i IndyCar bruger man mere almindeligt pap.

Skiltet satte sig fast, og Lundgaard var tvunget i pit.

Danskeren har ellers udnyttet, at hans team, Rahal Letterman Lanigan Racing, sent i sæsonen endelig har fundet noget fart.

Sidst i juli scorede Lundgaard teamets eneste podie i år og ville med et godt resultat i Portland have overhalet eksempelvis Romain Grosjean i den samlede stilling, ligesom han ville have haft chancen for at ende sæsonen som RLL Racings bedste kører.

Før weekendens sæsonfinale fører han dog stadig kampen om at blive årets bedste rookie foran amerikaneren David Malukas.

Midt i august fik han sin aftale med RLL Racing forlænget for næste år.

