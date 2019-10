Blåstempler Thyrrings pral: 'Ikke godt nok'

Den forhenværende racerkører og det nu ekskluderede klubmedlem Thorkild Thyrring har fået blåstemplet sine pralerier af Dansk Automobil Sports Union.

Der er tale om køreren, som Danmarks største klub ASK Hedeland har smidt ud for at have solgt ud af klubbens ejendom, 28 orginale løbsplakater fra den svundne tid med Roskilde Ring.

Klubben er lige nu i gang med at forberede næste skridt, som vil være en politianmeldelse.

I næste måned kan Thorkild Thyrring på DASU's repræsentantskabsmøde risikere at blive smidt helt ud af dansk motorsport.

Sportsdirektør Bo Baltzer Nielsen erkender overfor Ekstra Bladet, at det er ham, som i marts 2015 på vegne af DASU har underskrevet en 'udtalelse'.

Heri står følgende:

- Thorkild Thyrring har deltaget i ca. 300 løb i sin karriere som professionel racerkører og herunder indkørt ca. 75 individuelle løbssejre. DASU fører ikke statistik over noget sådant, men finder, at nævnte tal er korrekt.

Det gør dagens fødselsdagsbarn (i øvrigt tillykke med de 73 år, red) til Danmarks næstmest vindende racerkører efter Jan Magnussen med 182 sejre, men med lige så mange sejre som Danmarks første Le Mans-vinder John Nielsen, men 14-15 flere løbssejre flere end verdens ellers mest vindende sportsvognskører, den ni-dobbelte Le Mans, verdensmester m.m., Tom Kristensen.

Antallet af sejre stritter vildt meget i forhold til den ellers velanskrevne svenske Driverdatabase, hvor Thorkild Thyrring er noteret for en enkelt sejr tilbage i 2000.

Den pensionerede racerkører har vundet flere løb end den ene, men over 70 sejre kan ikke gå ubemærket hen.

Da Thorkild Thyrring slog folderne i 24 timers løbet i Le Mans, blev kørernes bedrifter beskrevet i en 'blå bog', og i det fornemste selskab i sportsvognsklassen kan ingen læse om hverken VM-titlen eller de tre Europa Cup-triumfer, som han har brystet sig med.

Det er i følge Le Mans' infobog tale om to skandinaviske titler samt et tysk mesterskab i perioden 1982 til 1985.

I denne samme udtalelse, som DASU's sportsdirektør har underskrevet, bliver Thorkild Thyrring udnævnt til at være den første dansker til at hjemtage et officielt FIA Verdensmesterskab (World Sports Prototypes, C2 Le Mans Cars).

Med i den samme serie er på daværende tidspunkt John Nielsen hos Jaguar, som to år i træk vinder teammesterskabet i den store C1-klasse.

- Du vandt udelukkende mesterskabet for dit team, fortæller John Nielsen, som i perioden tre gange vandt generelt.

Den stærke dansker kørte i 1987 sammen med den senere individuelle mester Raul Boesel, Brasilien, og da parret sejrede på Brands Hatch, var det første gang, at en dansk kører vandt et FIA-godkendt løb.

I den næste sæson var John Nielsen blevet makker med endnu en senere mester, Martin Brundle, Storbritannien, der endte i Formel 1. Et makkerskab, som kastede yderligere to løbssejre af sig.

- Det kan sagtens være, at Thorkild Thyrring ikke har vundet så mange løb. Det skyldes, at vi nok ikke har researchet grundigt nok, siger Bo Baltzer Nielsen til Ekstra Bladet.

Brevet var en opdatering, som Thorkild Thyrring skulle bruge i forbindelse med velgørenhedsløbene for Røde Kors, hvor han med hjælp af gode racerkolleger kørte omkring 20 millioner kroner hjem.

