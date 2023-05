Chok-exit: Knockoutet af teamkammeraten

Christian Lundgaard og Rahal Letterman Lanigan Racing leverede hen over weekenden en neglebidende og følelsesladet fortælling under kvalifikationen til verdens største racerløb, Indianapolis 500.

Desværre for danskerens Indycar-team var der ikke tale om en ode, men derimod en tragedie.

Eneste lyspunkt set med danske øjne var, at Lundgaard hen over to-dages kvalifikation konsekvent havde overtaget på sine normale holdkammerater.

Men ugen efter sin første pole-position i Indycar måtte Lundgaard og resten af RLL-kørerne kæmpe for overhovedet at kvalificere sig til årets højdepunkt, som amerikanerne slet og ret kalder ‘Det største skue i racing’.

Lundgaard ER med næste søndag, hvor han starter 31 af 33 biler, men det holdt hårdt.

Indianapolis 500 har kun plads til 33, og i år forsøgte 34 at kvalificere sig.

RLL havde til årets største løb indsat en fjerde bil.

Katherine Legge, som til daglig kører GT-biler i USA, scorede lørdag den 30. og dermed sidste sikre plads med 371,871 km/t. mod Christian Lundgaards 371,847 km/t.

Altså en forskel i gennemsnitsfart på 0,024 km/t. hen over 16 km, hvilket er fire omgange på Indianapolis Motor Speedway og kvalifikationsformatet til dette legendariske løb.

Christian Lundgaard er med i Indy 500 næste søndag - men det holdt hårdt. Foto: AJ Mast/Ritzau Scanpix

Det efterlod den sædvanlige RLL-trio Christian Lundgaard, Jack Harvey og Graham Rahal i en times udskilningsløb søndag sammen med Sting Ray Robb (Dale Coyne Racing) om tre pladser til næste søndags hovedbegivenhed.

Efter de første forsøg stod det klart, at Lundgaard og Sting Ray var sikre.

Jack Harvey hang i den grad med måsen i vandskorpen og var langsomt i sine to første forsøg. Han forsøgte en tredje og sidste gang, som tiden løb ud. Selvom fysikkens love med bane- og motortemperaturer var imod ham, lykkedes det alligevel briten på de yderste marginaler at knockoute sin egen teamkammerat.

Snitfarten var 0,0016 km/t. hurtigere over de fire omgange.

En barsk dag

Graham Rahal er teamets mest erfarne kører, og han har stået på podiet i Indianapolis 500 flere gange og været tæt på at vinde det.

Graham Rahal var meget følelsesladet efter den fejslagne reaktion. Generelt vil Indycar-kørerne hellere vinde årets største løb end selve mesterskabet. Foto: Bob Goshert/Ritzau Scanpix

Stemmen knækkede over, da han satte ord på for første gang i karrieren at have misset kvalifikationen.

- Jeg vidste fra starten, at vi var i problemer. Det er en barsk dag, sagde amerikaneren.

Den skrækkelige kvalifikation er ekstra skuffende for RLL Racing, fordi de til denne sæson har haft ekstra fokus på at levere på ovalbaner.

For blot tre år siden vandt RLL med Takuma Sato rent faktisk Indianapolis 500.

Teamejer Bobby Rahal har selv vundet løbet tilbage i 1986.

Bobby Rahal - teamejer og Grahams far - ønsker Christian Lundgaard held og lykke. Danskeren er ved at udvikle sig til teamets vigtigste kører. Foto: Dave Parker/Ritzau Scanpix

Christian Lundgaards reaktion var afdæmpet.

- Sandheden er, at vi skal være bedre næste år. Lige nu er jeg skuffet over placeringen. Det er en bittersød følelse at gå videre sammen med Jack, når det ikke lykkedes for Graham, sagde østjyden, der som den eneste danske racerkører har deltaget i Indy 500.

107. udgave af ‘The Greatest Spectacle in Racing’ køres søndag og vises på Viaplays kanaler.

