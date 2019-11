Christina skal give mænd baghjul

Mændene skal have baghjul.

Det er i sidste ende meningen med, at flere kvinder skal køre race i et af de store mesterskaber.

En af dem, som skal vise vejen, er den dobbelte amerikanske sportsvognsmester Christina Nielsen.

Efter en sæson i en sofistikeret forklædt Honda NSX skal hun i den kommende sæson køre i en endnu dyrere Lamborghini Huracan GT3.

Den snart 28-årige racerpige fra Vedbæk er sammen en tidligere konkurrent, briten Katherine Legge hyret til at vise, at kvinder også kan køre stærkt.

En organisation ved navn GEAR (Girl Empowerment Around Racing, red) har udvalgt de to seje racerpiger til at køre med i det amerikanske sportsvognsmesterskab, i daglig tale IMSA.

Den dobbelte amerikanske sportsvognsmester Christina Nielsen har landet en fast plads i noget af en 'tøsebil', en milliondyr Lamborghini Huracan (Foto: Jan Sommer)

Selv om Danmarks mest vindende racerkører, Jan Magnussen, efter 20 sæsoner i USA ser ud til ikke at skulle køre videre i Guds eget land, vil Danmark derfor fortsat være repræsenteret i det amerikanske svar på VM for sportsvogne.

Christina Nielsen, som i denne sæson har været vidt omkring i forskellige sportsvognsserier, vil i det kommende år ikke skulle pendle så meget, da 'tøsebilen' skal køre samtlige 12 løb i mesterskabet.

GEAR har entreret med det østrigske Grasser Racing Team til at servicere den vilde Lamborghini Huracan, som på danske nummerplader vil koste omkring 4,5 millioner kroner.

Teamet har to gange vundet den 'lille' GTD-klasse i 24 timers løbet på Daytona, som vil blive Christina Nielsen og Kathrine Legge første start i den nye bil.

I denne sæson kørte de to sammen i en Acura NSX (Honda på amerikansk, red) i udvalgte løb i det amerikanske mesterskab med en 4. plads i 10 timers løbet på den tidligere Formel 1-bane, Watkins Glen som bedste resultat.

De to havde en stille drøm om, at samarbejdet kunne afkastet en plads i årets Le Mans-felt, men her blev et wild card til en 'tøsebil' snuppet af en anden dansk racerpige, Michelle Gatting, som kørte sammen med Manuela Gostner, Italien og Rahel Frey, Schweiz i en Ferrari 488 GTE.

