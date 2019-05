Danmarks mest vindende tørster efter sejr

Danmarks mest vindende racerkører Jan Magnussen må tørste videre.

Selv om han er forsvarende dobbelt amerikansk sportsvognsmester i GTE Le Mans-klassen, er det snart 21 måneder siden, at den 45-årige dansker sidst har stået øverst på sejrsskamlen.

Det blev der ikke ændret på, da der søndag aften blev kørt en afdeling i det amerikanske mesterskab på Mid-Ohio.

Efter at have ført midtvejs i det to timer og 40 minutter lange løb sendte et pitstop Jan Magnussens mangeårige makker Antonio Garcia, Spanien, ned som to'er efter en Porsche med Earl Bamber, New Zealand, og Laurens Vanthoor, Belgien.

Det blev også slutstillingen i GTE Le Mans-klassen i et løb, hvor den tidligere Formel 1-stjerne Juan Pablo Montoya, Colombia, var først i mål.

Sejren betød, at Earl Bamber/Laurens Vanthoor kunne øge afstanden til Magnussen/Garcia i mesterskabet, hvor forskellen er oppe på syv point, inden kørerne i det amerikanske mesterskab lige som kollegerne i VM-serien starter nedtællingen til årets største løb, 24 timer på Le Mans.

Selv om Jan Magnussen fortsat må vente på den næste betydningsfulde sejr i USA siden august 2017, kan han sammen med Antonio Garcia og resten af Corvette sætte kurs mod Europa med en tank fyldt med selvtillid.

Den gule sportsvogn er ellers ved at være en gammel øse, som ikke kan vinde så meget som tidligere, men alligevel vil sejre til slut, når Jan Magnussen og Antonio Garcia trods de manglende førstepladser alligevel kan vinde mesterskabet på point foran de langt nyere sportsvogne fra Porsche, BMW og Ford GT.

Godt nok er den 45-årige noteret for 182 sejre igennem en lang karriere, hvoraf 39 er vundet i det amerikanske sportsvognsmesterskab, så bliver han aldrig træt at vinde et løb.

Det kunne meget passende blive det næste som for hans vedkommende er Le Mans, hvor han ikke har vundet siden 2009, men blandt andet for to år siden mistet sejren på sidste omgang.

