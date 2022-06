Dansk klassesejr i Le Mans

For andet år i træk har en dansk kører vundet GTE Am-klassen i Le Mans.

Nicklas Nielsens sejr i 2021 blev således fulgt op af en sejr til Marco Sørensen i år, efter at han kørte TF Sport-bilen sikkert over stregen lidt over klokken 16 efter 343 omgange.

- Det har været en lang rejse. Det er et privat team, vi kører for. De har gjort et fantastisk arbejde. Det er bare fedt, siger Marco Sørensen til TV 2 Sport.

Yderligere to danskere nåede på podiet i deres klasser, mens Toyota endnu en gang understregede sin suverænitet i den bedste klasse.

For femte år i træk nåede en bil fra Toyota Gazoo Racing længst i løbet og triumferede i den bedste klasse, som Tom Kristensen vandt ni gange i perioden fra 1997 til 2013.

Det blev denne gang bilen med nummer 8 på fronten med Sébastien Buemi, Brendon Hartley og Ryo Hirakawa, der nåede ud på hele 380 omgange.

I alt 10 af 11 startende danskere fuldførte det legendariske 24-timers-løb.

Marco Sørensen triumferede som sagt i GTE Am-klassen, der er den fjerdebedste klasse, og her blev Nicki Thiim desuden blev nummer tre i sin Northwest AMR-bil.

Michelle Gatting og Iron Dames fik trods en skidt start lørdag kørt sig op på en fin plads som nummer 7 af 18 biler i GTE Am, der gennemførte.

Mikkel Jensen og Frederik Schandorff blev nummer 12 i deres Kessel Racing-bil.

Den tredje og sidste danske podieplacering kom i løbets næstbedste klasse, LMP2, hvor den 21-årige debutant Oliver Rasmussen var med til at hjælpe Jota-bilen til en tredjeplads - og en samlet syvendeplads.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har ingen ord. Det er bare magisk, siger Oliver Rasmussen til TV 2 Sport.

I samme klasse blev David Heinemeier-Hansson nummer 14, Nicklas Nielsen nummer 19 og Michael Jensen nummer 25.

I tredjebedste klasse, GTE Pro, var Michael Christensen og Porsche en overgang oppe og runde førstepladsen, men efter blandt andet en punktering med danskeren bag rattet søndag morgen sluttede bilen som nummer fire.